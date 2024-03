Sedmnáctým kolem začínala svou jarní část letošní sezony i fotbalová divize D. Domácí Tasovice, které bojují o záchranu, v něm doma vyzvaly druhý celek tabulky z Lanžhota. Krajské derby dvou sokolích skvader pak vyšlo hůře tasovickým fotbalistům. Ti soupeři z Podluží podlehli 1:3.

Tasovičtí fotbalisté (černí) otevřeli jaro prohrou. V divizním 17. kole podlehli doma týmu Lanžhota 1:3. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Domácí inkasovali poprvé ve dvaadvacáté minutě z kopačky Tomáše Miloty. "V prvním poločase jsme měli dvě střely, který vypadaly gólově, ale vždycky byly zablokované. Gól jsme dostali ze standartní situace, kterou jsme prostě měli uhrát a vyřešit ho osobní zodpovědností," hodnotil trenér sokolů Miroslav Paul.

Podle něj byl vstup jeho svěřenců do druhé poloviny lepší. Vše vyvrcholilo v pětašedesáté minutě, kdy tasovický Pavel Lapeš srovnal na 1:1. "Mohlo to přijít dříve, protože Marcel Blahoudek měl na hlavičce jeden gól. Někdo (sudí pozn. red.) tvrdil, že to bylo na čáře. Nevím, to nemohu posuzovat," řekl Paul. O dvanáct minut později propustil za svá záda brankář celku ze vsi nad řekou Dyjí Adam Klimek druhý gól Lanžhota. "Vyrovnali jsme a přesto jsme si jakoby dětinsky nechali dát na 1:2," dodal lodivod Tasovic.

Kvalitu soupeře uznával trenér hostů Jaroslav Hílek. "Co vím, tak to v Tasovicích není nikdy jednoduchý zápas. Vždycky jsme zde hráli těžký duel. Pamatuji si to jako hráč, anebo teď jako trenér," proklamoval kouč hostů.

Za stavu 1:2 přesto domácí neztráceli naději a snažili se vyrovnat. Do karet jim hrálo i vyloučení autora druhé branky Krče, jenž obdržel druhou žlutou a následně červenou kartu.

"Jako hráli jsme deset minut v deseti, ale i kdybychom tak nehráli, tak to byl těžký zápas. Hlavně na druhý poločas jsme nastoupili podle mě trošku trošičku se strachem, že dostaneme ten gól. Strach na hřiště nepatří," dodal Hílek.

Prohru domácích pak zpečetil v nastavení hostující Radoslav Ciprys. "Třetí gól ani nepočítám, to už to už samozřejmě hrajeme proti deseti. Chceme vyrovnat, hrajeme všechno nahoru a nepovede se nám nějaký nákop. Příště musíme být daleko zodpovědnější," uzavřel Paul.

Tasovice tak jaro začaly bez bodu. Šanci na reparát mají už v neděli od čtvrt na jedenáct dopoledne na hřišti Velkého Meziříčí. To má v tabulce stejně bodů jako sokolové, čili patnáct, akorát se kvůli horšímu poměru výher a proher nachází na čtrnáctém místě soutěžního žebříčku, zatímco Tasovice jsou dvanáct ze šestnácti.

