Před více než třemi stovkami diváků šli hosté do vedení, jako první, když ve dvacáté minutě propálil Jakub Pazdera gólmana Polné Čermáka. "Hned za minutu měl na kopačce druhou branku Vašina, ale trefil jen břevno," hodnotil trenér Tasovic Václav Dvořák.

Sokolové však v klidu do šaten neodešli. "Další příležitosti skončily buď těsně vedle, anebo je zlikvidoval domácí brankář. Když už to vypadalo, že půjdeme do kabin s jednobrankovým vedením, tak domácí po dlouhém autu dokázali stav srovnat," dodal kouč TJ.

Jeho svěřenci však po změně stran nevymáčkli ze hry více. "Ve druhé půli už nebyla naše útočná fáze tak kvalitní, abychom soupeře dokázali přehrát a vytvořit si gólové šance. V nervózním závěru už jsme si nedokázali vytvořit brankovou příležitost a tak zápas skončil konečnou remízou," krčil rameny Dvořák.

Další duel sehrají tasovičtí fotbalisté doma již v neděli, kdy od půl čtvrté odpoledne přivítají skvadru Bystřice nad Pernštejnem.

Polná - Tasovice 1:1

Poločas: 1:1. Branky: 44. Voráč - 20. Pazdera. ŽK: 4:1. Rozhodčí: Malimánek - Jahoda, Paulík. Diváci: 310.

Polná: Čermák - Voráč, Štohanzl, Kazlou, Pavlas, Vrba (77. Drápela), Čížek, Haala, Pecina, Holub (77. Sobotka), Cseh. Trenér: Ján Kubík.

Tasovice: Koukal, Fukal, Švarc, Blahoudek, Hrazdílek, Pacula, Vašina, Odehnal, Švejkar (72. Daniel), Horáček, Pazdera. Trenér: Václav Dvořák.