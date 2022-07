Supermoto přesunuli z Hrušovan do Krumlova. Navážou na tradici zdejších závodů

"Po operaci ramene je Petr Horáček. Na zákrok s achilovkou čeká Lukáš Hrazdílek, posledních pět zápasů nehrál Marcel Blahoudek, jenž měl natržený postranní vaz," objasnil lodivod TJ Václav Dvořák.

Smůla se pak lepí na paty Stanislavu Kohoutkovi. Dvacetiletého útočníka, který hrál kupříkladu za 1. SC Znojmo, Tasovičtí angažovali loni. "Celou sezonu de facto promarodil s nemocným křížovým vazem. Na konci sezony jsem ho postavil do pěti zápasů. Na úvodním tréninku však strávil patnáct minut a musel odejít, ještě to nemá dobré," upřesnil Dvořák.

V prvním přípravném duelu Znojmo padlo s Prostějovem. 1. SC opustili čtyři hráči

Kvůli zdravotním problémům seknul s kariérou u A-týmu Sokola i Jaroslav Fukal. "Dále odešel Jakub Pazdera. Přestoupil do Hodonína, který šel výše do MSFL. Dostal nabídku z vyšší soutěže. Náhradu za něj máme, ale nechci říkat ještě jméno, když to není na sto procent jisté," uvedl stratég TJ.

Do začátku nového ročníku nezbývá moc času. Tasovičtí odehrají vždy na domácím trávníku dva přípravné zápasy, tuto sobotu proti rakouskému Eggenburgu, o týden později vyzvou Ivančice. "Pak máme generálku v podobě předkola MOL Cupu na hřišti Břeclavi a 7. srpna začneme doma s Humpolcem," vypočetl trenér Sokola.

Předseda divizních Tasovic Vašina předal funkci mladším. Dění sleduji dále, říká

Jeho svěřenci patří mezi etablované v "déčkové" divizi. Dvořáka letos překvapili ze tří nováčků dva. "Vítěz KP Vysočiny, TJ Dálnice Speřice, bude podle mě ambiciózním mančaftem. Dále potom postoupily brněnské Bohunice. Hráli jsme proti nim zimní přípravu a kvalitu mají, nastupují za ně borci s ligovými zkušenostmi. Letos to bude nabité," zadumaně hovořil Dvořák.