Domácí těsně před koncem vyrovnali a Sokolové tak zpět do vsi nad řekou Dyjí odjížděli s bodem. "Musím říct, že ho bereme. Jsou vítězství, kdy si nezasloužíme vyhrát a proti Žďáru to tak bohužel vypadalo," krčil rameny Dvořák.

Ve druhé polovině zamíchal kartami dvěma slepenými brankami Jiří Vašina. Bývalý junior Zbrojovky Brno poslal hosty do vedení. "Povedlo se nám to dvěma slepenými góly," dodal lodivod Tasovic.

"Nedokázali jsme vytvořit tlak na obranu soupeře. Do kabin jsme šli s jednogólovou ztrátou. Znovu se zranil Jakub Pazdera," hodnotil trenér TJ Václav Dvořák.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.