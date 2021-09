Již v neděli hrají Tasovičtí na hřišti B-týmu brněnské Zbrojovky, momentálně druhého celku divize D. "Víme, jakou sílu mají. Budeme se na to snažit nachystat a myslím si, že se bude hrát jiný fotbal než proti Humpolci," uzavřel Dvořák.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.