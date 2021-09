Tasovičtí přijeli do Lanžhota s pokorou. Domácím to však dlouho netrvalo a za deset minut vedli 0:1. Sokolové hráli dle jejich trenéra Václava Dvořáka bez důrazu. Po dalších dvou brankách nakonec body přenechali domácím.

"Hráli jsme komplikovaně, bez důrazu a nápadu. V podstatě jsme nějak zásadně neohrozili branku domácích. Po obdržené třetí brance bylo o výsledku prakticky rozhodnuto," hodnotil Dvořák.

Jinou optikou viděl utkání lodivod domácích Jaroslav Hílek. "Do poločasu se ještě Tasovice nevzdaly a bojovaly, ale ve druhé polovině už jsme je do žádné šance nepustili. Gólů jsme asi mohli dát víc, šancí tam bylo, ale my bereme i výsledek 3:0," shrnul Hílek.

Mančaft ze vsi za humny Znojma nyní drží v tabulce divize D pátou příčku s devíti body. Již v neděli vyzvou od šestnácti hodin na domácím pažitu celek Humpolce.

Lanžhot - Tasovice 3:0

Poločas: 2:0. Branky: 10. Včelka, 33. Balážik, 63. Královič. ŽK: 5:3. Rozhodčí Ehrenberger - Hanák, Zavřel. Diváků: 415.

Lanžhot: Klimeš - Mikúšek (76. Lenhard), Balážik, Královič, Totka, Včelka, Kondrlík (71. Hromek), Pidruchnyi, Kosorin (86. T. Morávek), Mihál, Milota. Trenér: Jaroslav Hílek.

Tasovice: Koukal - Cihlář (76. Kodýtek), Blahoudek, Vacek, Hrazdílek, Pacula, Odehnal, Garčic, Švejkar (Fukal), Lapeš (71. Fajkus), Pazdera. Trenér: Václav Dvořák.