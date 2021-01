Hráči fotbalového oddílu Tělovýchovné jednoty (TJ) Sokol Tasovice koncem loňského roku vyměnili trenéra. Místo Miroslava Paula přišlo duo Václav Dvořák s asistentem Liborem Paličkou. Letos borci divizního mančaftu svého lodivoda ještě neviděli.

Náhodně potkal dvojici Sokolů na benzince. „Střel jsem se s Petrem Horáčkem a Pavlem Lapešem úplně bez přičinění na pumpě. Mrzí mě to, ale scházet se nelze. Máme skupinu na WhatsAppu, komunikujeme online a podobně to má i většina ostatních amatérských klubů,“ líčil kouč TJ.

Dvořáka samotného trápily zdravotní potíže. „Mám teď asi chřipku. Něco na mě sedlo a jsem takový mizerný, ale covid to není,“ ujišťoval hlavní stratég Tasovic. Svěřencům naordinoval před startem zimní přípravy individuální tréninkové plány. „Budou je plnit po dobu dvou týdnů. Posílají screenshoty, jak je dodržují,“ upřesnil Dvořák.

Sportovci ze vsi nad řekou Dyjí se nyní soustředí hlavně na zlepšení vytrvalosti. „Co si budeme, balon je balon. Ale bez kondice nemůžete hned tak naskočit do společných tréninků a zápasů, to je zcela o něčem jiném než bohapusté běhání terénem. To by bylo o zranění,“ řekl kouč Jihomoravanů.

Tasovičtí mají v kalendáři poznačeno datum 26. ledna 2021, kdy by měli začít pilovat formu dohromady. „Věříme, že se potkáme. Ale v televizi jsem viděl, že vláda uvažuje o změně čtvrtého stupně PES. Do kina, divadla či na sportovní aktivitu, byste museli mít antigenní test. Dneska si někdo udělá test, je negativní a za tři dny to může chytnout. Uvidíme, jak vše bude v praxi,“ krčil rameny trenér Sokola.

Úvodní přípravné střetnutí letošního roku pak tasovičtí fotbalisté domluvili s celkem Moravského Krumlova, hrající krajský přebor, na poslední lednový den. Do něj už nezasáhne odchozivší brankář Jan Mrázek. „Nahradit jej má Jakub Konvalina,“ informoval Dvořák. Konvalina v dresu Sokola už tři tyče strážil dříve. Potom odešel do Rakouska, načež přestoupil do Miroslavi a oklikou se vrací do Tělovýchovné jednoty. „Jinak kádr měnit nebudu. Chci si jej během půl roku osahat a navnímat,“ uzavřel Václav Dvořák.