Poprvé za více než desetiletí, co hrají tasovičtí fotbalisté čtvrtou nejvyšší soutěž, nepostoupili v pohárovém utkání z předkola. Předposlední červencovou sobotu totiž prohráli v úvodu MOL Cupu s rivalem z "déčkové" divize, týmem Startu Brno, 0:1.

Fotbalisté Tasovic (v bílém) podlehli v předkole MOL Cupu Startu Brno 0:1. | Foto: Se svolením Františka Šimíka.

"Samozřejmě je mi to hodně líto. Je to jen fotbal, určitě mě to mrzí, ale dnešní výkon je pro mě poučením do mistrovských utkání," hodnotil trenér TJ Václav Dvořák.