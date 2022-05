Znojemští fotbalisté dostali sedmičku od Hlučína. Hnaníček vyfasoval červenou

Jedinou branku duelu zajistil v sedmnácté minutě Lukáš Hrazdílek. Tasovičtí zkoušeli po zbytek zápasu překonat brněnské gólmana Kvida Formánka, leč bezvýsledně.

"Mohlo to být klidně pět nula. Další tutovky jsme měli proměnit, ovšem hlavní je, že tři body zůstaly doma," hodnotil záložník TJ Michal Garčic.

Trenér domácích Václav Dvořák viděl jasné čtyři mečboly na pojišťovací gól. "Ať už to bylo z kopačky Pavla Lapeše nebo Michala Garčice. Pokaždé jsme však v koncovce selhali. Na každý gól se dost nadřeme a pak to zahodíme. Celkově však beru vítězství zaslouženě, klukům jsem za to poděkoval a jsme za to rádi," dodal kouč sokolí letky.

Jeho svěřenci zajíždějí v neděli k dalšímu utkání do Staré Říše. Ta v tabulce divize D drží třinácté místo. Tasovice okupují pátou příčku. "Zní to jako klišé, ale v dalších kolech nás čekají mančafty z Vysočiny, které jsou namočené v sestupovém pásmu. Nebude to jednoduché, ale chceme i Starou Říši zvládnout za tři body," uzavřel Dvořák.

Tasovice - Zbrojovka Brno B 1:0

Poločas: 1:0. Branka: 17. Hrazdílek. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Jahoda - Terber, Brezáni. Diváci: 275.

Tasovice: Koukal - Lapeš (91. Fajkus), Švarc, Blahoudek, Hrazdílek, Pacula, Vašina, Odehnal, Garčic (78. Daniel), Švejkar (82. Fukal), Pazdera. Trenér: Václav Dvořák.

Zbrojovka Brno B: Formánek - Němec (78. Bílý), Kamenský (46. Šedivý), Matula, Kotásek, Gerneš (46. Purrini), Šmíd (70. Vyletel), Mach, Konečný (86. Banda), Kryštůfek, Peška. Trenér: Richard Dostálek.