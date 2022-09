Dobšičtí těsně prohráli. Okresní derby 1. A třídy ovládl Krumlov

Tasovické trápí hlavně zranění. „S čím půjdeme proti Speřicím? S tím, co máme,“ glosoval Dvořák. Po utkání s Prostějovem mu chybí do základu Lukáš Hrazdílek i další.

„Hrazďa to vyzkoušel na dvacet minut, pak šel dolů, takže v neděli určitě nepůjde. Musíme to nějak poskládat. Někteří kluci hráli proti Prostějovu se sebezapřením. Budeme chtít zvládnout domácí utkání a věříme, že se na nás nepodepíše únava z MOL Cupu. Po Hodonínu to bylo doma s Bystřicí a zvládli jsme to. V tomto duchu pojedeme i nadále,“ pokračoval lodivod TJ.

Tasovice dojely na vynulovanou penaltu. S Velkou Bíteší remizovaly už potřetí

Druhé kolo MOL Cupu tasovičtí borci brali jako odměnu. „Bylo to 2:2 po 120 minutách po prodloužení. Na penalty jsme prohráli 2:3. Poprvé jsme se setkali s profesionálním mančaftem, který nám přisoudil los. Neměli jsme strach, ale respekt. Znovu se ukázalo, že se dá hrát s každým. Ve druhé polovině jsme z 0:1 šli na 2:1. Atmosféra na stadionu byla v tu chvíli elektrizující,“ popisoval Dvořák.

Tasovičtí zažili pohárovou fotbalovou pohádku. Dál chtějí Baník

Penalty vnímal jako loterii. „Dva jedni z nejlepších hráčů, Roman Švarc a Milan Moravec, penaltu neproměnili. Vůbec jsme to neřešili. Poslední zkusil Marek Dítě a lá Panenka, ale jejich gólman to ustál. Když to vezmeme v globálu, soupeř měl více nebezpečných příležitostí. Několikrát nás podržel Jiří Koukal, ale myslím si, že pro diváky to byla fotbalová show,“ uzavřel stratég Sokola.

MOL Cup - 2. kolo



Tasovice - Prostějov 2:3 (po penaltách)

Poločas: 0:1. Branky: 68. Švarc, 69. Vašina - 34. Shchedryi, 78. Torfiq. ŽK: 1:5. Rozhodčí: Černý - Caletka, Líkař. Diváci: 315.

Tasovice: Koukal - Hrazdílek (24. Švejkar (87. Horáček) - Cihlář - Lapeš (87. Dítě) - Moravec - Garčic (87. Fajkus) - Odehnal - Vašina - Pacula - Blahoudek - Švarc. Trenér: Václav Dvořák.

Prostějov: Bárta - Blahuta (46. Schaffartzik - Vlachovský (46. Koudelka) -Torfiq (90+20. Kalvoda) - Pinc (65. Kušej (LS) - Bialek - Shchedryi (83. Zbožínek) - Gáč - Zapletal - Šumbera - Bartolomeu (65. Píchal). Trenér: Pavel Šustr.