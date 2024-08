Hosté však potvrdili roli favorita až na konci prvního poločasu, kdy domácí sokolové inkasovali na 0:2 z kopaček Klimoviče a Pidruchnyie. Podle hlavního stratéga sokolů Miroslava Paula jeho svěřenci úvodní klání sezony výsledkově nezvládli. "V prvním poločase jsme chtěli hrát agresivně, dostupovat hráče soupeře a sami po zisku vyrážet do rychlého přechodu. Ve střední části hřiště se hrálo vyrovnaně, soupeř však byl daleko efektivnější v posledních metrech, proto vedl o půlce o dvě branky," hodnotil Paul.

Těsně po změně stran snížil na 1:2 nejlepší střelec loňské divizní sezony Pavel Lapeš. Seč se domácí snažili, vyrovnat nedokázali a navíc na finálových 1:3 dostali dvě minuty v nastavení. "Povedl se nám vstup do druhého poločasu, kdy Lapeš po závaru snížil, ale bohužel to bylo vše. Závěr jsme měli dohrát lépe a zkusit si ještě něco vytvořit, ale hráli jsme naivně a uspěchaně, proto nás soupeř už do ničeho nepustil a z brejku v závěru pojistil výhru," doplnil Paul.

Tasovický trenér i přes prohru viděl závěr kladnou optikou. "Máme na čem pracovat, výsledek mluví v náš neprospěch, ale já jsem ve výkonu našel i nějaké pozitiva a od těch se odrazíme do dalších utkání," uvedl lodivod TJ. Druhé kolo odehrají tasovičtí fotbalisté v nové sezoně poprvé venku. V sobotu zajíždějí na pažit brněnských Bohunic, které do čtvrté ligy spadly z MSFL. Klání startuje ve čtvrt na jedenáct dopoledne. Bohuničtí potom v úvodním kole také prohráli, a to rovněž s nováčkem soutěže z Kuřimi 0:3.