Generální sekretář FAČR Jan Pauly přišel s návrhem, že by kluby mohly dohrát nižší fotbalové soutěže ročníku 2020/2021. Přání mnohých týmů vyřkl na valné hromadě KFS Olomouckého kraje poslední březnový den.

„Věřím, že nějaká naděje nám stále ještě zbyla. A že alespoň polovinu soutěží skutečně dohrajeme,“ uvedl Pauly.

Obnovení vyhlížejí i v divizních Tasovicích. Tamější sokolové na podzim odehráli deset zápasů. V tabulce drží se třinácti body devátou příčku. Z první poloviny jim zbývají k odehrání tři utkání. „Kluby se ohrazují, tím že potřebují tři týdny společné přípravy. Klíčovým datem je 3. května. Pokud nestihneme spustit soutěže do té doby, dojde k anulování ročníku,“ objasnil trenér Tasovic Václav Dvořák.

Jeho svěřenci plní více než čtvrt roku individuální plány. „Navíc zde existuje zákaz cestování mezi okresy, takže stejně bychom netrénovali všichni. Náš dres oblékají i kluci mimo Znojemsko. Čekáme, kdy uvidíme balon,“ řekl Dvořák.

Klíčových bude dle něj následujících deset dní. „Sleduji debaty vlády. Mým osobním názorem je, že amatérský sport nepůjde rozvolnit tak rychle. Určitě nepustí celé mančafty, do šaten a do sprch. Postupně začneme trénovat jak v prosinci v šesti. Politici by se mohli inspirovat v Rakousku, kde je povoleno pilovat dovednosti ve formátu osm plus dva,“ přemýšlel tasovický kouč.

Kádr celku ze vsi nad řekou Dyjí zůstane v případě restartu divize téměř stejný. Sokoly opustil jen Martin Rygl. „Klučina odešel do Rakouska,“ proklamoval Dvořák. Tělovýchovnou jednotu naopak posílili dva bývalí fotbalisté třetiligového 1. SC Znojmo. „Přišel brankář Jiří Koukal a obránce Patrik Pacula,“ dodal lodivod TJ.

Gólmanu Koukalovi padlo angažmá ve druhé slovenské lize. „Jirka mi volal v lednu, že je bez angažmá. Patrik byl vyřazen ze Znojma. Po dohodě s předsedou klubu, Janem Vašinou, jsme je prozatím imaginárně jsme je přivítali v Tasovicích,“ uzavřel Dvořák.