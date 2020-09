Tři body zůstaly doma. Hráči divizního Sokola překvapili zapáleností, když sestřelili tým Žďáru nad Sázavou šesti brankami. Soupeř vstřelil pouze jeden gól.

Svěřenci hrajícího trenéra Miroslava Paula opanovali první poločas poměrem 3:0. Po změně stran hosté korigovali, což lodivoda sokolí bárky mrzelo. „Jejich gól byl laciný. Propadli jsme na pravé straně a nechali si snížit,“ sdělil Paul.

Tasovice - Žďár nad Sázavou 6:1

Poločas: 3:0. Branky: 17., 44. (z pen.), 52. a 87. Lapeš P., 35. Hrazdílek, 80. Švejkar - 61. Švoma. ŽK: 3:4. Diváků: 50. Rozhodčí: Zapletal - Hanák, Nejezchleb.

Sestava Tasovic: Stejskal - Kříž (81. Kučera) - Hrazdílek - Cihlář - Lapeš P. (88. Paul) - Horáček - Švejkar (86. Kodýtek) - Odehnal - Lapeš R. - Blahoudek - Švarc. Trenér: Miroslav Paul.

Sestava Žďáru n. S.: Jícha - Růžička - Fiala - Henzl (81. Srnský), Vitásek - Kunstmüller (55. Pelikán) - Trojánek - Klouda - Švoma - Severa - Kovář (59. Požár). Trenér: Petr Nedvěd.

Z nedělního střetnutí chtěl vyjít s čistým štítem. „Nulu jsme nepohlídali. Škoda. Letos jsme takový zápas ještě neměli. Na druhou stranu, když to vezmu v globálu, zvládli jsme to výborně po taktické stránce. Splnilo se vše, co jsme na Žďár chtěli hrát,“ dodal hlavní stratég Tasovic.

Domácím chyběly na soupisce některé opory jako Marek Dítě či Martin Rygl. Soupeř přijel taktéž v oslabené sestavě, což Sokoly uklidnilo.

Ze situace těžil tasovický útočník Pavel Lapeš. Borec oblékající dres s číslem sedm vstřelil hattrick a proměnil penaltu. „Konečně jsem mančaftu vrátil neproměněné šance z utkání s Bystřicí nad Pernštejnem. Tam šlo vše na můj vrub, jelikož jsem nedal tutovky. Proti Žďáru už to zaplať Pánbůh šlo. Kluci mi hodně pomohli. I diváci byli spokojení,“ shrnul Lapeš.

Příští duel sehraje celek z obce nad řekou Dyjí na pažitu ambiciózního Hodonína. Skvadra ze Slovácka drží v tabulce divize D druhé místo.

Tasovice opanovali po víkendu šestou příčku. „Nečeká nás nic jednoduchého. Hodonín je adeptem na postup. Sice jsme dvakrát po sobě doma vyhráli a jedeme tam s čistým hledím, ale nebudeme betonovat. Věřím, že jsme schopni proti nim hrát slušně,“ burcoval Miroslav Paul. Utkání začíná v sobotu v patnáct hodin.