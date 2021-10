Před jedenáctým kolem divize D disponovali osmí fotbalisté Tasovic stejným počtem bodů jako jejich soused v tabulce, sedmý Havlíčkův Brod. Po nedělním utkání si mančafty posty v soutěžním žebříčku vyměnily. Sokolové doma porazili 3:1 právě tým z Vysočiny.

Přitom prvních patnáct minut měli hosté navrch, navíc z penalty otevřeli skóre. "Pracovali jsme špatně s prostorem. Soupeř měl pro svou hru hodně místa," hodnotil lodivod TJ Václav Dvořák.

Tasovičtí následně odskočili dvěma góly do jednobrankového vedení. "Zlomilo se to, začali jsme více nakopávat, šli více do těla a získali na hřišti více místa," dodal kouč mužstva ze vsi nad řekou Dyjí.

Sokoly podržel gólman Jiří Koukal. Jedenadvacetiletý borec vychytal vyloženou tutovku. "Chytil tisíciprocentní šanci, udržel nás v jednobrankovém vedení a po standardce jsme odskočili na 3:1. Fyzicky i psychicky to bylo hrozně těžké utkání," líčil Dvořák.

Jeho svěřenci zajíždějí již v sobotu na pažit šesté Břeclavi. Celek z Podluží v jedenáctém kole zvítězil 2:1 na půdě Startu Brno.

"Byl jsem se na zápase podívat. Břeclavští mají mladé mužstvo, široký kádr a zdravé kluky. Sice nebyli tak aktivní na balonu, ale jejich hra se mi líbila, a nakonec utkání na Startu zvládli. Příště nás čeká další těžké utkání s mladým dravým mančaftem," uzavřel kouč Tasovic.

Tasovice - Havlíčkův Brod 3:1

Poločas: 2:1. Branky: 34. Garčic, 39. Lapeš, 70. Pazdera - 7. Kučera (pen.). Rozhodčí: Müller - Rygl, Svoboda. ŽK: 1:4. Diváci: 210.

Tasovice: Koukal, Hrazdílek (60. Jeřábek M.), Lapeš (90. Jeřábek J.), Horáček (69. Cihlář), Odehnal, Vašina, Pacula, Pazdera, Blahoudek, Švarc. Trenér: Václav Dvořák.

Havlíčkův Brod: Mazánek, Coufal, Turek, Dejl (61. Pavlík), Cakl, Hloušek (46. Peca), Bajer, Kučera, Fikar (71. Synecký), Šilhart (46. Trinh Duc), Žila. Trenér: Josef Soural.