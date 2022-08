Hodonínští byli přitom jasnými favority. Hosté po padesáti minutách vedli jasně 3:0. Tasovické navíc oslabilo vyloučení Tomáše Cihláře v pětatřicáté minutě.

Tento okamžik považuje Lapeš za klíčový. „Nakoplo nás to. Do konce první poloviny jsme se hledali. Viděl jsem to černě, ale o poločase jsme si v kabině něco řekli, nastoupili na ně i po třetím gólu, kdy by se ostatní celky sesypaly,“ osvětluje devětadvacetiletý forvard.

Jednou za život

Tasovičtí během druhé pětačtyřicetiminutovky srovnali na 3:3. V prodloužení vsítili další dvě branky, a i když hosté korigovali na rozdíl jednoho gólu, domácí vítězství už nepustili. „Takový výsledek, to se povede snad jednou za život. Dokázali jsme to i díky fanouškům. Pro mě to ovšem do kasy bude drahé, asi musím koupit soudek něčeho dobrého,“ pronáší s úsměvem Lapeš.

Emoce cloumaly nejen s domácími. Červenou kartu vyfasoval za nesportovní chování hodonínský trenér Pavol Švantner. Doslova rozmlátil o lavičku nosič na bidony.

Svého činu následně litoval. „Teď se za to stydím, ale jiný už nebudu. Chci vyhrávat. Nasadil jsem do akce hráče, kteří hráli ještě před měsícem za dorost, abych si je otestoval v těžkých podmínkách. Pořád jsme byli ustrašení,“ lituje lodivod hostů.

I jeho překvapila houževnatost tasovických fotbalistů. „Nezlomili se. Klobouk dolů před Tasovicemi, daly to srdíčkem a hnala je skvělá fanouškovská kulisa. Znemožnily nám další cestu do poháru. Jednoduchým bojovným způsobem nás udolaly,“ hodnotí Švantner.

Vysněný Baník

Tasovickou kabinou nyní zní jediná otázka: „Koho vyzveme ve druhém kole poháru?“ Jeho účastníci se losují z koše o jedenácti nelicenčních a stejném počtu licenčních klubů. „Jsou tam i prvoligové celky Baník Ostrava, Sigma Olomouc, Zlín a Zbrojovka Brno, potom sedm druholigových,“ vypočítává hlavní stratég TJ Václav Dvořák.

Vícero sokolů vyřklo přání, aby na tasovický pažit přijel jeden známý klub. „Baník Ostrava,“ říká Lapeš. Na jeho slova přitakává i Dvořák. „Také bych se přikláněl k Baníku. Pro naše divákům je vždy velikým lákadlem, když přijede prvoligový tým. Uvidíme, jak se k nám zachová ruka osudu. Rádi bychom fanouškům splatili to, jak nás hnali dopředu proti Hodonínu,“ přeje si tasovický trenér.

Sám euforii ze středy ještě zcela nevstřebal. „V neděli hrajeme doma mistrovský zápas proti Bystřici nad Pernštejnem. Snad to do té doby přejde. Po pohárovém duelu jsem byl pod tlakem. Musel jsem se jít uklidnit na chvíli do kutlochu správce hřiště. Bylo famózní, co kluci předvedli,“ uzavírá Dvořák.