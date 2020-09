Nedělním utkáním zahájili hráči Tělovýchovné jednoty (TJ) Sokol Tasovice seriál tří utkání na domácí půdě. Proti sobě se na pažitu v obci nad řekou Dyjí postavili dva sousedé z tabulky. Jihomoravané však s celkem Bystřice nad Pernštejnem prohráli 1:2.

Obě mužstva předváděla během úvodní pětačtyřicetiminutovky vyrovnanou hru. Nový kouč Tasovic, Miroslav Paul, však ve svém druhém zápase v trenérské roli hodnotil výkon svých svěřenců smutně. „Jsme zklamaní. Měli jsme tam strašně málo mezihry. První poločas jsme hráli strašně široko a vysoko od sebe, z čehož vyplynulo, že Bystřice byla nebezpečnější,“ řekl Paul.

Tasovice - Bystřice nad Pernštejnem 1:2

Poločas: 0:0. Branky: 59. Dítě – 66. Holeš, 87. Sklenář. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Mach – Nejezchleb, Šustr. Diváci: 210.

Sestava Tasovic: Mrázek, Cihlář, Lapeš P., Švejkar, Odehnal, Dítě, (85. Kříž), Rygl (Hrazdílek), Pazdera, Lapeš R. (Horáček), Blahoudek, Švarc. Trenér: Miroslav Paul.

Sestava Bystřice n. P.: Petr, Kuldan, Svoboda, Holeš (90. Čech), Buršík D. (46. Mazel), Vařejka, Prášil, Adamec, Sklenář, Padrtka (Buršík Š.), Malý. Trenér: Oldřich Veselý.

Domácí si přesto vytvořili gólové příležitosti, z nichž mohli jít do vedení ještě před odchodem do šaten. „Tasovice měly vyšší šance, hrozily ze standardek, dokonce z ní trefily spojnici,“ viděl hru jinou optikou lodivod Bystřice nad Pernštejnem Oldřich Veselý.

Po změně stran šli Tasovičtí do vedení zásluhou Marka Dítěte. „Pomohlo nám to. Měli jsme si to pojistit ještě druhým gólem, ale naopak Bystřice srovnala na 1:1,“ lamentoval stratég Sokola.

Následně Tasovičtí neproměnili tutové příležitosti. „Vytvořili si dvě tisíciprocentní šance, ale jak v zápasech platí, nedáš – dostaneš. Využili jsme naši jedinou povedenou akci a zvítězili,“ radostně sdělil Oldřich Veselý. Miroslav Paul působil sklesle. „Místo toho, abychom duel utrhli za tři body, tak nemáme ani jeden,“ propočítával trenér Tělovýchovné jednoty.

Fotbalisté Sokola nyní drží v divizní tabulce desátou příčku se šesti body. Další utkání absolvují opět v neděli doma od půl čtvrté odpoledne, kdy vyzvou celek Staré Říše. „Zmobilizujeme síly a budeme se snažit kluky dostat nahoru. Chceme poctivým výkonem jít za domácím vítězstvím,“ uzavřel Miroslav Paul.