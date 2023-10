Trápení tasovických fotbalistů pokračuje. Celek ze vsi nad řekou Dyjí prohrál podruhé za sebou, navíc na domácím pažitu. V rámci devátého kola divize D podlehl Pelhřimovu 0:2.

Fotbalisté divizních Tasovic (v černém) podlehli doma v 9. kole divize D týmu Pelhřimova 0:2. | Foto: Deník/Lubomír Budný

První pětačtyricetiminutovka připomínala na obou stranách spíše převalovanou. Tasovičtí disponovali několika šancemi, které však kvůli zaváhání v koncovce skončily mimo tři tyče Pelhřimova.

"Při vší úctě k soupeři, měli jsme jednoznačně vyhrát. To, co jsme předvedli, je pro mě zklamáním. Přísnější hledisko snesou dva nebo tři hráči. Působili jsme ustrašeně. Za stavu 0:0 jsme měli dvě nebo tři obrovské šance. Nemůžeme se vymlouvat na to, že míč letěl trošku daleko nebo se zastavil v půli kolen," hodnotil lodivod TJ Milan Volf.

Po změně stran pak Tasovice dvakrát inkasovaly. V šestapadesáté minutě propálil domácího gólmana Jiřího Koukala Tadeáš Smejkal a na 2:0 pro Pelhřimov zvýšil ve třiasedmdesáté minutě Lukáš Rajtmajer. Podle Volfa chyběla jeho svěřencům agresivita vepředu.

"Soupeř de facto nepředvedl nic, jen bojovnost a odvahu. Po druhé obdržené brance to byla z naší strany křeč. Musíme si sáhnout do svědomí, protože jsem neviděl pohyb a nasazení, které jsme měli doma v dřívějších zápasech," dodal kouč sokolů.

Mančaft od rakouských hranic drží v tabulce divize D desáté místo s devíti body. Už v neděli ho čeká venkovní zápas na hřišti Polné. Ta je v soutěžním žebříčku aktuálně sedmá se čtrnácti body. Tasovičtí fotbalisté ještě letos venku nevyhráli. "To, že přivezeme body, si říkáme pokaždé. Budeme se připravovat svědomitě a snad to konečně cinkne," uzavřel Volf.

Tasovice - Pelhřimov 0:2

Poločas: 0:0. Branky: 56. Smejkal, 73. Rajtmajer. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Půček - Marek, Dorotík. Diváci: 225.

Tasovice: Koukal - Švarc, Vašina, Garčic (63. Daniel), Moravec, Štancl (63. Císař), Lapeš, Šuba (73. Ryška), Navrátil, Hrazdílek, Železný. Trenér: Milan Volf.

Pelhřimov: Pech - Poul, Fialka (72. Adam), Fikar (46. Zacha), Morava (91. Vopálenský), Smejkal, Homolka, Niederle (84. Hotovec), Vacek, Rajtmajer, Šimon. Trenér: Richard Zeman.