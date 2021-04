Svou kariéru spojil s Tasovicemi, o to větší radost má z letošního 75. výročí založení klubu. „Je to krásné číslo. Ne každému se poštěstí hrát za tak skvělý mančaft, jako jsou Tasovice. Jsem velice rád, že v klubu celé roky všechno funguje,“ pochvaluje si klubová stálice.

Za hlavní mužstvo Tasovic nastupuje od sedmnácti let. Zažil tak vzestup z I. B třídy až do divize. „Za ty roky jsem byl u několika postupů i sestupu. Zažil jsem zklamání i radostné oslavy, ty jsou samozřejmě vždycky příjemnější,“ má jasno.

A přiznává, že se mu před lety o stabilní pozici Tasovic ve čtvrté nejvyšší soutěži ani nesnilo. „Dlouhodobě se u nás hrála I. A třída a už to byl krásný fotbal. Když jsme postoupili do krajského přeboru, devadesát procent kádru tvořili odchovanci a nevěřili jsme, že máme šanci hrát ještě výš. Přece jen jsme malá obec a nepočítalo se s tím, že seženeme další kluky, kteří budou mít k Tasovicím vztah. Nakonec se to ale povedlo a vybojovali jsme postup divize, což je skvělé,“ září Horáček.

Když se před lety vracel ze zkušené v Rakousku, mateřský klub byl jediná volba. „V Tasovicích bydlím od narození, mám tady spoustu přátel. Rodinná atmosféra v klubu pro mě byla vždycky číslo jedna. Ani dnes si nedokážu představit, že bych hrál jinde,“ popisuje zkušený středopolař.

Co stojí za tím, že i ve třiačtyřiceti letech zvládá bez problémů tempo divizní soutěže? „Slouží mi zdraví, to je nedůležitější. Všechno je to jen o zdraví a touze vyrovnat se mladým klukům. Ukázat jim, že se dá fotbal hrát v jakémkoliv věku,“ přibližuje.

V divizi chce přidat ještě alespoň jednu klasickou sezonu. „Takovou, kterou nepřeruší opatření spojená s koronavirem. Pak se uvidí, co bude dál. V Tasovicích se teď znovu založil B tým, ve kterém se sešli ryze domácí kluci, s těmi bych si ještě rád zahrál,“ říká.

Po víc jak dvouměsíčním individuálním tréninku už se těší na návrat na hřiště i spoluhráče v kabině. Obojí je však zatím v nedohlednu. „Normálně se scházíme čtyřikrát nebo pětkrát týdně. Srandičky v kabině už mi chybí. Až se opatření rozvolní, určitě zpětně oslavíme i moje narozeniny. To si kluci nenechají ujít a vyžeru si to v plné parádě,“ směje se.

Kdo je v Tasovicích tahoun týmových oslav? „Z našich odchovanců jsou to určitě Marcel Blahoudek a Pavel Lapeš. Z kluků ze Znojma pak Dan Odehnal a Roman Švarc,“ dodává s úsměvem.