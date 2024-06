Hosté přitom šli do vedení v pětadvacáté minutě zásluhou Petra Železného. A vítězný stav drželi až do dvaašedesáté minuty, kdy domácí vyrovnali. Naneštěstí si Jihomoravané dali vlastní branku a Ždírec pak tasovického gólmana Adama Klimka překonal ještě jednou.

Očekávání TJ nešla dohromady se závěry zápasu. „Jeli jsme do Žďírce s cílem vyhrát a potvrdit záchranu v soutěži, to říkám zcela otevřeně. V prvním poločase jsme tomu šli naproti a měli několik slibných situací. Jednu využil Železný a dostal nás do vedení, o tři minuty později, a to beru jako jeden ze zlomových momentů zápasu selhal před odkrytou brankou Moravec, kdy jsme mohli odskočit na 2:0,“ popsal tasovický trenér Miroslav Paul.

Po změně stran ale nepřišlo to, co svým svěřencům kouč Paul řekl o přestávce v kabinách. „Stejně jako v Pelhřimově jsme i tady absolutně propadli ve druhé půli a soupeř nás ztrestal. My jsme neměli vůbec nic. Vrcholem je, že utkání rozhodla naše vlastní branka,“ dodal hlavní stratég TJ.

Tasovičtí drží v tabulce dvanáctou příčku s osmadvaceti body. A klidné spaní rozhodně nemají. Na spodku divizního žebříčku je totiž pádem ohroženo mimo Staré Říše, která už jistě sestupuje do krajského přeboru, i zbytek týmů mezi dvanáctým až patnáctým místem. Záležet bude i na tom, jestli sestoupí ze třetí ligy jihomoravský celek. Když by MSFL opustily Bohunice nebo Blansko, padly by z divize D tři celky. V opačném případě sestoupí jen dva.

Sokolové odehrají další klání už v neděli od sedmnácti hodin, kdy doma uvítají třinácté Speřice. „Je na nás deka, to je jasné, dařit se nemusí, ale já očekávám zcela jiné výkony, když se hraje o záchranu. Každý z hráčů a nás členů realizačního týmu musíme zmobilizovat síly a v neděli doma si urvat záchranu svým výkonem na hřišti, ale to musí být jiný fičák než to, co předvádíme poslední kola!“ uzavřel Paul.

