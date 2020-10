Tým Sokola pod ním čtyřikrát bodoval a dvakrát prohrál. Pak přišla omezení a fotbalová asociace České republiky (FAČR) odložila zbývající tři kola na jaro. „Je pravda, že tabulkově jsme se moc neposunuli, k tomu chybí tři až čtyři body, což bylo v našich silách získat,“ říká hrající kouč Tělovýchovné jednoty v rozhovoru pro Znojemský deník.

Na začátku sezony jste aktivně hrál v poli. Potom nastala změna a dostal jste se na post trenéra. Vyšlo to od hráčů, anebo tam byly jiné okolnosti, proč jste po prohře s Lanžhotem vyměnil Miroslava Steinhausera?

Do utkání s Lanžhotem jsem plnil pouze roli hráče. Po utkání s Lanžhotem se vedení klubu rozhodlo pro změnu na trenérském postu, což pro nás všechny bylo překvapující. V té chvíli jsme se ocitli bez lodivoda. Den po klání mi zavolal předseda klubu a nabídl mi post trenéra do konce kalendářního roku s tím, že v zimě by měl dojít nový trenér, já bych se poté chtěl vrátit do pozice aktivního hráče.

Sokolům začalo dařit. Čtyřikrát bodovali, ale v tabulce se neposunuli. Čím to bylo?

Neřekl bych, že se nám začalo extra dařit. Některé zápasy nebyly herně vůbec dobré. Velmi poctivým výkonem jsme zvládli hned první utkání po mém nástupu do funkce na Startu Brno, což bylo důležité pro další práci. Je pravda, že tabulkově jsme se moc neposunuli, k tomu chybí tři až čtyři body, což bylo v našich silách získat.

Opavská stopa

Podzimní část sezony 2020/2021 skončila. Zbývalo dohrát tři zápasy. Mrzí to kluky?

Mrzí nás to všechny. Mistrovská utkání nás čekají až v novém roce, což je dlouhá doba bez zápasů. Nezbývá nám než rozhodnutí respektovat a co nejlépe se připravit na jaro, kde nás tudíž čeká šestnáct klání.

Jak nyní trénujete?

Ihned po posledním utkání se Zbrojovkou dostali hráči týden volna. Servis v podobě individuálního plánu i na tento týden hráči měli, ale nejsem trenér, který je kontroloval nebo upozorňoval, co mají dělat. Musí chtít v první řadě sami. Takže jestli někdo podle plánu trénoval, je to super. Jestli někdo odpočíval, je to jeho volba. Předminulý týden jsme začali trénovat po skupinách, podle toho jak nám to vládní opatření dovolovala Nyní jsme opět najeli na individuální plány, uvidíme, jak to bude vše dále. Do začátku prosince chci fotbalisty udržovat v tréninku.

Dříve jste trénoval prvoligovou Opavu. Čemu se věnujete nyní? Zaměstnává vás trénování v Tasovicích na plný úvazek?

Určitě mě trénování v Tasovicích neživí. Po konci v Opavě jsem si dal takovou krátkou trenérskou dovolenou. Nyní však nejsem smluvně vázán nikde, v Tasovicích jsem domluvený do konce kalendářního roku, do konce roku bych právě chtěl mít i jasno, kam mé kroky povedou. Trénovat chci, kde to bude, se uvidí.

Berou vás chlapi jinak, když působíte jako hrající trenér?

Nevím, jak se změnil náhled kluků na mě, to je spíše otázka pro ně. Co se týče mého pohledu tak mám výhodu, že každého z nich znám velmi dobře charakterově i hráčsky. Myslím si, že jsem komunikativní, takže s každým mluvím upřímně a na rovinu, i když to samozřejmě ne vždy je příjemné, ale je to fér. A v neposlední řadě by měla vždy za trenéra mluvit hlavně práce, takže se snažím poskytnout klukům co nejlepší servis v tréninku i v přípravě na utkání. Když se to povede, je to skvělé. Když ne, je pro mě otázkou vyvodit důsledky a příště se lepšit.