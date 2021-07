Letos na jaře uplynuly dva roky od události, která v mnoha lidech spjatých s tasovickým fotbalem zanechala smutnou kaňku. V roce 2019 tragicky zahynul zdejší hráč Radek Lašák. Spoluhráči a kamarádi na něj nezapomněli. První červencovou sobotu uspořádali na jeho počest memoriál nesoucího jeho jméno.

Událost přilákala na hřiště Sokola dvanáct týmů. „Ty se proti sobě postavili ve dvou skupinách po šesti. Přišlo se podívat spousta lidí a podle ohlasů, co slyšíme, tak se jim to líbilo,“ uvedl za pořadatele Pavel Lapeš.

První místo obsadil celek nesoucí název Tasovická minulost. Skvadru tvořili hráči, kteří dříve oblékali dres Sokola.

„Byli tam borci, kteří Tasovicemi prošli za posledních jedenáct let, co hrajeme divizi. Nastupovali tedy i s Radkem Lašákem. Myslím si, že by z nás měl radost,“ řekl trenér vítězného mančaftu Miroslav Paul.

Druhou příčku vybojoval celek Haiva tvořený místními mladými muži, bronz pak spadl do klína fotbalistům z Ajaxu Dyjákovice.

Organizátoři plánují už teď další ročník memoriálu. „Určitě v tom příští rok plánujeme pokračovat. Hoši se mi po zápase hlásili, že příští rok přijedou zase. Do sestavy jsem měl ještě pět šest jmen, které bohužel nemohli z pracovník či jiných důvodů přijet,“ uzavřel lodivod vítězného týmu.