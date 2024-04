Sokolí letka z Tasovic remizovala s lídrem a brala bod proti rezervě Zbrojovky

"Je potřeba si uvědomit, že když se podíváme na postavení Říše a na její zápasy, které ji čekají po našem vzájemném utkání, tak pro ně je to jedna z posledních možností, jak se vyhnout tomu zbytku pole a bodově se jakoby trošku chytit. Z našeho pohledu je to pak velice podobné. Určitě tam jedeme s pokorou k soupeři a chtěli bychom neprohrát," řekl Paul.

Na Říši totiž potom čekají soupeři z horní poloviny tabulky, které mají už Tasovice za sebou. Sokolové to mají přesně naopak. "Budeme mít za sebou po neděli pět zápasů, to je třetina jara. Pokud v Říši zvítězíme, tak si troufám říct, že s pětibodovým ziskem z pěti kol budu spokojený a bude to lehce nadprůměrné. Hlavně z toho hlediska, že z odehraných kol máme za sebou Zbrojovku B, Lanžhot a Líšeň B. To jsou mančafty patřící do top čtyřky," vypočetl kouč TJ.

Tasovicím bude na Vysočině chybět záložník Petr Bakaj, který se zranil v utkání proti Zbrojovce. "Nerad to říkám, ale Peťa už se asi nevrátí, protože zranění je dlouhodobějšího rázu. Troufnu si však tvrdit, že i tak máme dobře nastavený tým. Kádr je celkem široký, hráči dobře spolupracují. Věřím jim," dodal Paul.

Sokolové v odehraných čtyřech kolech dvakrát remizovali a dvakrát prohráli. Jejich hlavní stratég zopakoval, že dosavadní průběh jara bude záležet na výsledku ve Staré Říši. "Je tam spoustu elementů, které rozhodnou o hodně věcech. Postavení v tabulce, jestli necháme Říši dýchat, a tak dále," uzavřel kormidelník Tasovic.

