Tasovický trenér Miroslav Steinhauser bral rozhodnutí Fotbalové asociace České republiky (FAČR) s respektem. "Po sportovní stránce nás to všechny mrzí, ale zdraví je to nejdůležitější," přiznal lodivod Sokola.

Svým svěřencům naordinoval individuální plány. "Máme na internetu skupinu, v níž se domlouváme, co kdy budeme dělat. Je to těžké, ale zatím neexistuje žádná alternativa," kontroval útočník Tasovic Pavel Lapeš.

Spolu se svými spoluhráči doufá v rozvolnění opatření i pro větší skupiny, potom co tuzemská vláda ve středu povolila užívání sportovišť pro individuální činnosti. "Věřím, že se brzo všichni sejdeme na společném tréninku," doufal Lapeš.

STÁLÉ ČEKÁNÍ

Miroslav Steinhauser vidí problém v nejistotě. Prozatím totiž žádný z celků neví, kdy odstartuje následující sezona. "Čekáme, jak se bude situace vyvíjet a podle toho se zařídíme," zmínil lodivod sokolí bárky.

Smlouva na tasovické trenérské lavičce končí Steinhauserovi posledního června. S majitelem klubu Janem Vašinou má v plánu se sejít a vše vyřešit až potom, co nynější opatření pominou. "Myslím si, že teď není vhodná doba cokoli dlouhodobě plánovat. Nikdo neví, kdy mimořádná situace skončí a jakými pravidly se budeme muset řídit," řekl Steinhauser.

Pavel Lapeš měl ohledně svého kouče jasno. "Myslím si, že jsme dobrá parta a trenéra měnit nechceme. Je skvělý," burcoval útočník tělovýchovné jednoty.

FOTBAL PO FACEBOOKU

Tasovickým se na podzim dařilo. Ze třinácti odehraných utkání osm vyhráli a v tabulce skončili čtvrtí se sedmadvaceti body. Navíc v únoru získali jako kolektiv ocenění v anketě Sportovec okresu Znojmo za rok 2019. Dostali se do TOP 5. Nejen díky tomu žádný z hráčů zatím neuvažoval, že by skončil. "Pevně věřím, že z takové výborné party, jakou my máme, se nikomu odcházet nebude chtít a budou všichni pokračovat. Zranění hráči se alespoň dají brzy do pořádku a vytvoří ještě větší konkurenci v týmu," doufal lodivod Sokola.

Steinhauser, i když vystudovaný právník, celý svůj profesní život zasvětil fotbalu. Aktuálně působí u znojemské mládeže. Dění spjaté s pandemií koronaviru mu neumožňuje vykonávat povolání na sto procent. "Připravuji pro hráče individuální tréninky přes sociální sítě, fotbalově se vzdělávám a přiměřeně mému věku chodím běhat a cvičit. Snažím se věnovat rodině a svým blízkým a teď, kdy je pěkné počasí, pracuji na zahradě," uzavřel Miroslav Steinhauser.