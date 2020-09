Jako rána z čistého nebe přišlo po sérii neúspěchů odvolání trenéra Miroslava Steinhausera z postu hlavního stratéga Tasovic. Do sobotního pátého kola divize D na pažitu Startu Brno tak celek z obce nad řekou Dyjí vstupoval pod vedením nového lodivoda.

Trenérem se stal dlouholetý hráč Sokola Miroslav Paul. „Disponuje zkušenostmi z pozice asistenta prvoligové Opavy nebo druholigových Vítkovic či Znojma, navíc kluci jej znají,“ objasnil svou volbu předseda Tělovýchovné jednoty (TJ) Sokol Tasovice Jan Vašina.

Start Brno - Tasovice 1:3

Poločas: 1:1. Branky: 43. Musil – 38. Avdič (vl.) – 53. Lapeš P., 82. Odehnal. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Švehla – Svoboda, Budovič. Diváci: 480.

Sestava Startu Brno: Matiášek – Avdić – Dovhanyuk (70. Ryšavý) – Kaláb (70. Mikeš) – Musil – Svoboda – Doubravský – Matyska – Kolařík – Smejkal (70. Crha) – Gruber. Trenér: Libor Danihelka.

Sestava Tasovic: Mrázek – Lapeš P. (90. Kučera) – Horáček – Švejkar (89. Furik) – Odehnal – Dítě (83. Fajkus)-Rygl – Pazdera -Lapeš R. -Blahoudek – Švarc. Trenér: Miroslav Paul.

Paul prozatím neuvažuje, že by svým bývalým spoluhráčům pomohl v roli hrajícího kouče, i když je na soupisce psaný. „Na Start jsem si nebral žádné převlečení. Nesbalil jsem si ani štulpny,“ vtipkoval po sobotním duelu se Startem Brno Miroslav Paul.

Důvod k úsměvu měl. Jeho svěřenci zvítězili nad rivalem z brněnské Lesné 3:1. „Měli jsme sérii nepovedených výsledků, takže jsme se snažili zvednout. První poločas byl z naší strany nervóznější. Dostali jsme se do vedení 1:0. Za pět minut jsme si však nechali vyrovnat na 1:1, což jsme měli do poločasu udržet. Bylo to nervózní, odskakovaly nám balóny,“ popsal trenér Tasovic.

Během následující pětačtyřicetiminutovky hosté odskočili o dvě branky. „Myslel jsem si, že remíza do druhého poločasu mohla být výhodou, ale dostali jsme góly po individuálních chybách. Na začátku druhé půlky jsme neobsadili soupeře ve vápně. Hlavou nám dali na 2:1, dostali se na koně a dohráli zápas v pohodě,“ mrzelo lodivoda domácích Libora Danihelku.

Hráči Startu, v jejichž řadách nastupuje od nové sezony i bývalý fotbalista třetiligového Znojma Muamer Avdić, zkratovali jako celek. Avdić dokonce otevřel skóre vlastním gólem. „Doposud to bylo v pořádku. Proti Tasovicím se nám nedařilo jako celému mužstvu. Jednotlivci za to nemohli,“ řekl Danihelka.

Předané zkušenosti

Tasovičtí sehrají další zápas již v neděli., kdy od šestnácti hodin uvítají mančaft Bystřice nad Pernštejnem. Zahájí tak sérii tří klání na domácím pažitu. Ven nakouknou až začátkem října, kdy zajíždí do Hodonína. Miroslav Paul zůstává ve svých plánech realistou. „Já jsem to spoluhráčům řekl rovnou. Nejsem na postu trenéra, abych je peskoval. Chci jim předat něco ze zkušeností, které jsem nasbíral ve vyšších soutěžích. Musíme ale brát ohled na to, že hrajeme divizi a kluci chodí do práce,“ uvažoval tasovický kouč.

Podle něj následující střetnutí devátých Tasovic s desátým celkem Bystřice nad Pernštejnem přinese těžké souboje. Tým z Vysočiny totiž o víkendu zvítězil 6:1 nad Humpolcem. „Jsou rozjetí. Bodově jsou na tom stejně. Co se týče hlubšího hodnocení, tím se budeme zabývat v týdnu,“ uzavřel Paul.