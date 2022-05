Sezonu začal Jambor na hostování ve Vyškově, kde strávil podzimní část. Naskočil do dvanácti druholigových zápasů a vstřelil dva góly. „Hostování mi hodně pomohlo. Odehrál jsem tam většinu utkání, často jsem hrál i celé zápasy, což pro mě bylo důležité. Jsem rád, že jsem dostal šanci, dal jsem i pár gólů,“ hodnotí.

Vyškovu se jako nováčkovi na podzim dařilo nad očekávání, v patnácti zápasech nasbíral sedmnáct bodů. „Na to, že jsme byli považovaní za úplné outsidery, tak jsme udělali hodně bodů. Ten půlrok jsem si moc užil, měli jsme pak i dobrý polštář na sestupové pozice. Z osobního hlediska si hostování nemůžu vynachválit a myslím, že i Vyškov z toho měl nějaký profit,“ zmiňuje Jambor.

Pro mladého defenzivního záložníka bylo hostování o to příjemnější, že se v kádru Vyškova setkal se svým starším bratrem Danem Jamborem. „Odmala jsme spíš tak nějak soupeřili proti sobě. Snažil jsem se bráchovi ve všem vyrovnat, jak jsem mladší. Takže byla příjemná změna si s ním zahrát,“ popisuje David Jambor.

Po vydařené podzimní části obdržel pozvánku na začátek zimní přípravy fotbalové Zbrojovky. Na něj však dorazil zraněný, na konci podzimu si poranil koleno. „To mi trochu kazí zážitek z podzimní části sezony, hodně mě to pak mrzelo. Hlavně z toho hlediska, že jsem měl formu a dařilo se mi. Celkově jsem se cítil dobře a najednou přišla takováto rána,“ rekapituluje.

Se zraněním se trápil téměř půl roku a přišel kvůli němu o důležité zápasy. „Dlouho nikdo nemohl přijít na to, co s kolenem mám. Nakonec jsem s ním musel i na operaci. Hodně mě to zbrzdilo, nemohl jsem kvůli tomu odehrát ani kvalifikaci na Euro devatenáctek,“ líčí Jambor.

V dubnu se středopolař vrátil do sestavy Zbrojovky, byl na hřišti i při domácím zápase s Třincem, po kterém klub oslavil postup do první ligy. I ve zbývajících duelech však chtějí Brňané vyhrát. „Cíl byl pro nás od začátku jasný, tím byl postup. I teď ke konci sezony jsme si ale jednoznačně v kabině řekli, že nechceme ty zbylé zápasy jen vypustit. Chceme i nadále působit dojmem lídra tabulky druhé ligy a dokazovat, že jsme právoplatně na špici,“ burcuje.

V NEDĚLI PROTI DUKLE PRAHA

Jambor dostává v posledních zápasech víc prostoru, ve Vlašimi nastoupil v základní sestavě a odehrál dvaašedesát minut. „Když dostanu šanci, tak se vždy snažím pro tým udělat maximum. Mám teď možnost se ukázat, takže je pro mě motivace ještě větší,“ vyhlíží i nedělní duel, v němž Zbrojovka od pěti hodin odpoledne přivítá pražskou Duklu.

Před dvěma týdny při zápase proti Vyškovu nastoupil na pár minut proti svému bratrovi, se kterým ještě nedávno sdílel jednu šatnu. „Po utkání jsme o tom spolu mluvili a zavzpomínali jsme na dřívější léta, kdy jsme spolu soupeřili každý den. Nakonec jsem se z vítězství 2:0 radoval já, takže dostal doma trochu čočku,“ směje se mladší ze sourozenců.

Devatenáctiletý záložník okusil atmosféru první ligy už v minulé sezoně, kdy nastoupil do sedmi zápasů. Na návrat do nejvyšší soutěže se proto hodně těší. „Přece jen první liga je první liga. A Zbrojovka do ní jednoznačně patří. Jsem jejím fanouškem už odmala, od začátku letošní sezony jsem věřil, že se postup podaří. Celý půlrok, kdy jsem byl na hostování, jsem jí fandil, sledoval výsledky a i chodil na zápasy, když jsem měl čas,“ shrnuje.

V souvislosti s postupem se mluví o letním posílení kádru, někteří hráči se pak vrátí z hostování. Jambor se však na větší konkurenci těší, bere ji jako výzvu. „Konkurence v týmu je potřeba. Vždycky když je, tak jsou i lepší tréninky, pro nás všechny je to větší motivace. Jdeme do nejvyšší ligy, takže potřebujeme i trochu posílit, to je jasné,“ uvědomuje si.

Jambor reprezentoval Českou republiku v mládežnických kategoriích, byl i kapitán reprezentační devatenáctky. V zimě se pak mluvilo o jeho možném přestupu do Plzně. Defenzivní záložník však myslí jen na budoucí měsíce ve Zbrojovce. „Dávám si postupné mety a současně je můj cíl se dostat do základní sestavy Zbrojovky,“ uzavírá.

JAKUB TRUČKA