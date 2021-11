Endl hrál za dvacítku celý duel. Bral jsem to jako šanci, povídá

Česká fotbalová reprezentace do dvaceti let hrála v pondělí ve Znojmě zápas proti Norsku a remizovala 1:1. Celé utkání odehrál na pozici stopera Lukáš Endl ze Zbrojovky. „Nejvíc jsem to vnímal jako šanci dostat se tam ke klukům, kteří jsou o rok starší. Byl to zápas na dobré úrovni, takže jsem spokojený,“ uvedl Endl.

Fotbalový obránce Zbrojovky Brno Lukáš Endl. | Foto: FC Zbrojovka Brno/Martin Tajč

Ve dvanácté minutě se vedení ujali hosté brankou Merkelsena po nepovedené přihrávce Endla na gólmana Lukáše Horníčka, po níž norský hráč utíkal sám na brankáře. „O hráči za mnou jsem věděl, akorát jsem dal příliš pomalou přihrávku, nesedlo mi to přes nohu, míč sjel po kopačce a netrefil jsem to úplně ideálně,“ vysvětlit situaci před obdržením branky Endl. Podzim v MSFL: Rosice jsou v tabulce nejvýš, zářil Elekana z Blanska Přečíst článek › Český tým dokázal zvrátit nepříznivý stav a vyrovnal zásluhou Lukáše Ciencialy z Dukly Praha ve třiašedesáté minutě. Nerozhodný výsledek považoval Endl za spravedlivý. „Chtěli jsme vyhrát, ale myslím si, že ten zápas byl remízový, takže dělba bodů je zasloužená pro oba týmy,“ řekl brněnský obránce. Reprezentační výběr do dvaceti let přitom vyhrál minulý čtvrtek v Itálii 2:1. „Určitě to beru jako velký úspěch, protože porazit tým jako Itálie se nestává tak často,“ chválil Endl vítězství na Apeninském poloostrově. Do utkání ale nezasáhl. Nebyl jediný zbrojovák, který v reprezentační přestávce hrál za Českou republiku. V úterý ve slovinském Koperu nastoupil za jedenadvacítku v kvalifikaci mistrovství Evropy v pětaosmdesáté minutě Michal Ševčík, trenér jej ale po osmi minutách ze hřiště zase stáhl. Na fotbal i hokej

V neděli sehrají své domácí zápasy jak fotbalisté Zbrojovky, tak hokejisté Komety. Oba kluby se tak dohodly na společném postupu. Zbrojovka přivítá Chrudim už od 14 hodin, aby se fanoušci stíhali přesunout na zápas Komety s Litvínovem, který startuje v 17 hodin. Příznivci ze Srbské přejedou speciálními autobusy, které klub zajistí ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna. Na utkání Zbrojovky mohou dorazit i fanoušci s permanentkou na hokejové zápasy, stejně jako se na duel Komety dostanou majitelé sezonní zbrojovácké permanentku. Bude pro ně vyhrazeno místo v sektoru F. Čeští mladíci remizovali 1:1 po brance Tomáše Čvančary, kvůli červené kartě Adama Karabce ze třicáté minuty hráli velkou část utkání v oslabení. Ševčík se podíval rovněž do anglického Burnley. Minulý čtvrtek tam jedenadvacítka prohrála s domácím výběrem 1:3. Hráč Zbrojovky strávil celé utkání na lavičce náhradníků. V kvalifikační skupině G drží lvíčata nadále první pozici. Oba reprezentanti se už chystají s brněnským týmem na poslední domácí druholigový duel podzimu, Zbrojovka v něm přivítá v neděli od dvou hodin odpoledne Chrudim, která na čtrnácté pozici bojuje o záchranu. „Jdeme si pro vítězství a doufám, že to zvládneme,“ burcoval Endl před utkáním proti týmu z Pardubicka. Po zaváhání na Julisce a prohře s Duklou Praha 0:1 vedoucí Zbrojovku stíhá Líšeň, která je druhá o čtyři body. „Vůbec tlak Líšně nevnímáme. Doufám, že se budeme pořád držet o nějaké body napřed, abychom měli polštář. Snad naše zápasy vyhrajeme, Líšeň někde body ztratí a ten náskok bude zase větší, alespoň sedm bodů. Situace bude potom klidnější,“ uzavřel Endl. Česká dvacítka remizovala ve Znojmě s Nory Přečíst článek › Líšeň v neděli od půl jedenácté dopoledne nastoupí na hřišti rezervy pražské Sparty, která na třetí příčce ztrácí tři body na celek z východu Brna. Dvanáctý Vyškov v sobotu od čtvrt na jedenáct dopoledne v Drnovicích hostí patnáctý Třinec. LUKÁŠ SOLAŘ

