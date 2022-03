Zkušený útočník, který na podzim nastřílel deset branek, nepochyboval o brzkém návratu, ani když měl na noze sádru. „Něco podobného jsem zažil v Teplicích a normálně jsem s tím hrál. Věřím, že se hojím rychle a nějakou bolest překousnu. Víceméně jsem si byl jistý, že se dám rychle do kupy a začnu s klukama zase trénovat,“ sdělil Řezníček.

Ani nemusel přemlouvat lékaře, aby se mohl opět zapojit do přípravy. Začal hned, jak se na to cítil. „Měl jsem jasný plán, že až sundám dlahu, můžu běhat a podle sebe přidávat zátěž. Odložil jsem dlahu, nic mě nebolelo, takže jsem začal trénovat a naštěstí to drží,“ řekl.

Už před dvěma týdny naskočil do přípravy se slovenskou Petržalkou a na výhře 4:0 se podílel proměněnou penaltou. „Vůbec nic mě neomezuje, naštěstí se to dobře zahojilo. Jen si tejpuju kotník, což je normální věc,“ prohlásil forvard.

Do pátečního úvodního jarního utkání s Prostějovem, který na stadionu v Srbské ulici začíná v pět hodin odpoledne, povede brněnské mužstvo s kapitánskou páskou. „Hned první zápas zase chceme zvládnout,“ pravil.

Na jaře má na co navazovat. Dal deset branek, pouze o jednu zaostal za podzimním králem střelců Denisem Alijagičem, jenž však vyměnil Vlašim za prvoligový Liberec. Řezníček rozhodně pomýšlí na triumf mezi kanonýry. „Nebudu lhát, samozřejmě bych rád vyhrál i mezi střelci. Několik konkurentů mi odpadlo, šli do ligy. Ovšem kdybych měl vyhrát tuhle trofej, pokud se nějaká dává, a nepostoupili jsme, tak bych z toho radost neměl. Hlavní cíl je pro mě postup Zbrojovky, první místo mezi střelci bude jen plus,“ upozornil Řezníček, který v kariéře nastřádal 301 utkání v nejvyšší české soutěži a vstřelil 77 gólů.

V pořadí kanonýrů ho může prohánět Filip Blecha, který se na podzim trefil osmkrát. V jarní části už z nich budou spoluhráči. „Pokud Filip dá góly a budeme vyhrávat, budu jedině rád. Je to záložník a myslím, že kopal hodně penalt,“ uvažoval brněnský útočník.

Brněnský pořadník exekutorů pokutových kopů se s Blechovým příchodem nejspíš měnit nebude. „Kopali jsme na podzim dvě penalty, ve druhém kole s Opavou byla na mě a vzal si ji Zavoš (Pavel Zavadil – pozn. red.), druhou v Třinci jsem proměnil já. Sebevědomí mám docela na úrovni, takže bych si ji zase vzal a snažil se ji proměnit,“ uvedl Řezníček.

Druholigovou tabulku vede Zbrojovka o deset bodů. V cestě za návratem do nejvyšší soutěže už ji můžou provázet bez omezení naplněné ochozy stadionu v Srbské ulici. „Byli bychom rádi, kdyby přišlo co nejvíc lidí. Doteď moc nechodili i kvůli situaci s covidem. Chceme je bavit a když budeme vyhrávat, myslím, že si cestu na stadion najdou. Čím víc lidí dojde, tím líp, aby nás hnali dopředu a pomohli nám,“ přál si Řezníček.