Už příští sobotu vstoupí fotbalisté Zbrojovky do jarní části sezony FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY šlágrem na hřišti Dukly Praha. Zásadnější zprávu se ale dozví příznivci brněnského celku zřejmě nejpozději den předtím. To by totiž mělo být definitivně jasno o tom, zda společnost Portiva převzala majoritní podíl v brněnském klubu od dlouholetého majitele Václava Bartoňka. „Měli jsme do konce února smluvní závazek aktivovat opci na majoritu s tím, že v řádech dnů bychom se měli stát většinovým vlastníkem. Tuto opci jsme aktivovali a je před námi převzetí akcií, takže jsme od března klub připraveni převzít," říká výkonný ředitel Portivy Pavel Svoreň, který ve středu večer při neformálním setkání u piva debatoval s asi šedesátkou příznivců brněnského klubu.

Možný budoucí vlastník Zbrojovky Brno Pavel Svoreň vítá při neformálním setkání fanoušky Zbrojovky. | Video: Václav Petrů

S jakými pocity opouštíte setkání?

Jsem rád, že se uskutečnilo. Nebyl jsem si jistý, jak bude vypadat. Transparentní komunikace je ale jednoznačně potřeba. Měli jsme pár konfliktních témat a třecích ploch, to je ale logické, protože Zbrojovka je velké téma a hodně lidem leží na srdci. Vše proběhlo v nějakém normálním rámci. Přicházel jsem sem s tím, že to takto proběhne, že budeme otevření a odcházím s dobrým pocitem, že se to splnilo.

Co jste chtěl fanouškům především sdělit?

Je to samozřejmě stav transakce, ale od lidí třeba na fanouškovských fórech se vyrojila i spousta jiných věcí. Chci uvést na pravou míru, kdo je cílový vlastník a jaké jsou naše záměry, když do toho vstoupíme, a jaké máme ambice.

V debatě jste zmiňoval, že majoritní podíl v klubu převezmete s pravděpodobností pětasedmdesáti procent. Proč to není stoprocentní?

Dokud není transakce vypořádaná, a to se netýká jen této, ale i jakékoliv jiné, tak prostě není hotová. Současný vlastník se může rozhodnout, že si z nějakého důvodu klub ponechá, že mu prodej nevyhovuje. Stát se to může, i když to není v souladu se smlouvu a gentlemanskou dohodou. Musím ale poznamenat, že zatím v souladu s dohodami až na drobná zaškobrtnutí fungujeme a pracujeme. Věřím, že to tak dojde i do konce.

Co když nakonec převzetí majority nevyjde? Zachováte si menšinový podíl?

Nedává to žádný smysl. Pracuju jen s variantou, že budeme mít majoritu.

V debatě jste zmiňoval, že jednání s Václavem Bartoňkem není tak hrozné, jak si mnozí představují…

O panu Bartoňkovi se říká mnoho špatného, ale trochu se zapomíná na jeho kladné vlastnosti. Myslím si, že je třeba komunikovat i je.

Našel jste Zbrojovku v horším stavu, než jste si myslel?

Zbrojovka je v horším stavu mentálně. Nevěděl jsem, že celá fanouškovská obec a všechno, co se kolem Zbrojovky děje, je v takovém rozkladu a stadiu negativity. To mě velmi překvapilo.

Pomoct nasměrovat Zbrojovku má i nový výkonný ředitel klubu. Můžete prozradit jeho jméno?

Jsme domluveni na spolupráci s Viktorem Blažkem, bývalým generálním ředitelem FK Senica v době, kdy hrála o třetí příčku ve slovenské lize, byl i ředitelem Spartaku Trnava. Aktuálně působí jako ředitel sportovních kanálů Deutsche Telekom. V klubu začne pracovat, pokud dojde k převzetí majoritního podílu.

Věříte mu?

Je to člověk, jehož jméno jsme diskutovali v týmu. Jsme přesvědčeni, že lidsky i profesionálně bude schopen klub rekonstruovat.

Jak jste spokojený se zimním posilováním brněnského kádru?

Bylo pro nás prioritou přivést levého obránce a máme před sebou ještě posledních čtyřiadvacet hodin (ve čtvrtek o půlnoci končí uzávěrka přestupů - pozn.red.) a věřím, že tento post obsadíme. Jsme posílení velmi blízko, a to i přes řadu nepřízní, které jsme řešili. Na konci dne ale Zdeněk Psotka (sportovní ředitel Zbrojovky - pozn. red.) odvedl velmi dobrou práci v rámci mantinelů, které jsme si nastavili. Ještě jednáme i o dalších jménech. Nový obránce je kvalitní, Foster Gyamfi (posila do obrany - pozn.red.) se nemusí zdát, ale vyprofiluje se ve velmi kvalitního hráče a ukazuje to i v přípravě. Sváča (brankář Dominik Sváček - pozn.red.) přinese konkurenci na brankářský post a Pernica je top hráč, pokud bude zdravý. Defenziva je připravená velmi dobře.

Zpět k debatě s fanoušky. Co jste se dozvěděl vy od nich?

Důležité je, že přes negativní nastavení je pořád otevřené okno nějaké příležitosti, aby se vše obrátilo k lepšímu. A pokud fanoušci dostanou nataženou ruku, tak jí chytnou a jsou schopní s tou rekonstrukcí klubu pomoct. A to je extrémně důležité, protože ten fotbal děláme hlavně pro ně.

Změnil se už nějak váš osobní život za tu dobu, co figurujete ve Zbrojovce? Poznávají vás lidi v Brně na ulicích nebo v hospodách?

Ne, upřímně mě poznává víc lidí v centru Prahy kvůli našemu podnikání tam než v Brně. Když jsem v hospodě s přáteli, všimnu si, že se na mě lidi od vedlejšího stolu dívají, když je stůl plný chlapů, ale nikdo ke mně nepromluví.