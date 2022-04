Jeho svěřenci nejprve v 36. minutě ukončili sérii 274 minut bez vstřeleného gólu, když se prosadil útočník Martin Zikl. Opavský gólman Tomáš Digaňa zaváhal v rozehrávce, dvaadvacetiletý domácí forvard ho obral o míč a střelou do prázdné branky poslal Brňany do vedení.

„Prvních šedesát minut byla Líšeň lepší, do ničeho jsme se neuměli dostat. Pak jsme udělali hrubou chybu a prohrávali. Přesto nás Digaňa podržel ve dvou třech šancích," řekl trenér opavského celku Roman West.

V úvodu druhého poločasu totiž neuspěli v gólových příležitostech domácí Tom Ulbrich ani Jaroslav Málek. Ten pak v 59. minutě dostal žlutou kartu za kopnutí do míče, který zalehl opavský hráč Joss Didiba.

Za dvě minuty hlavní rozhodčí zápasu Dominik Starý po faulu a druhé žluté Málka vyloučil. „To byl zkrat rozhodčího, nebyl tam šlapák, byl tam čistý souboj o míč. Nic tam nebylo. Nebylo to ani přísné, šlo o záměrné vyloučení a poškození mužstva. Nechci se v tom příliš pitvat," uvedl Valachovič.

Ten za protesty dostal rovněž karetní napomenutí. „Když jsem se ho zeptal, jestli takový zákrok je na žlutou, tak mi ji taky udělil. Nepoužil jsem přitom žádné sprosté slovo. Dal mi kartu, že jsem jen něco řekl. Tak jsem začal mluvit italsky a kdybyste slyšeli tu sprchu sprostých slov, ale neodpověděl nic. Nevím, proč to udělal," kroutil hlavou.

Líšeňský fotbalista Jaroslav Málek (vlevo) v diskuzi s rozhodčím Dominikem Starým po druhé žluté kartě.Zdroj: Deník/Jiří Sláma

Hostující celek využil soupeřova oslabení už v 66. minutě, když se prosadil střelou po centru Jan Kadlec. „Najednou jsme po tom vyloučení měli spoustu šancí a možností, jak zápas nakonec vyhrát. Bod ale s pokorou bereme, soupeř byl dobrý, silný a šedesát minut lepší," pravil West.

Opavské hráče totiž početní přesila i vyrovnání výsledku nakoply. „Zápas se pak překlopil na stranu Opavy," uznal Valachovič.

Do dalších šancí se dostali Miloš Kopečný nebo dvakrát Denis Kramář. „Když hraje mužstvo v deseti, blok je kompaktní tak, že se soupeř do obrany dostává hůř. Jenže Opava to hrála dobře přes kraje, natáhla si nás, lítaly tam centry a se štěstím jsme to udrželi na remízu. Z bodu jsem zklamaný, ale musíme ho brát," zhodnotil líšeňský bek David Pašek.

Jihomoravané tak zaznamenali čtvrtý soutěžní zápas bez výhry v řadě a aktuálně se nacházejí na třetím místě druholigové tabulky. „Pro nás baráž není alfa a omega, neupínáme se k tomu. Pokud to vyjde, kluci se o to porvou. Náš cíl ale byl se udržet a etablovat v soutěži. Nevytváří se na kluky žádný tlak, jestli skončí čtvrtí, nebo pátí," zdůraznil Valachovič.

Opava má stejně jako brněnský celek čtyřicet bodů a je čtvrtá. „Máme mezi hráči a trenéry v kabině cíl, abychom sbírali body a umístili se co nejvýš. Baráž je sen. Po šesti kolech jsme byli třináctí a z toho se škrábeme nahoru. Kdo by tehdy řekl, že se o ni budeme jen pokoušet," podotkl West.

Sobotním soupeřům v boji o baráž pomohlo i zaváhání Vlašimi, která padla v Příbrami 1:2. „Radost určitě byla. Máme jen o dva body míň a pokud v neděli vyhraje Zbrojovka nad béčkem Sparty, bude pořád šest kol před koncem o co se rvát. Každý tým chce nejlepší umístění, takže z toho pohledu prohra Vlašimi pro nás hraje nějakou roli," dodal West.

SK Líšeň - SFC Opava 1:1 (1:0)

Branky: 36. Zikl – 65. Kadlec.

Rozhodčí: Starý – Matoušek, Novák.

ŽK: 60. Málek, 63. Valachovič, 69. Veselý – 45. Didiba, 57. Celba, 60. Kadlec, 64. Kopečný.

ČK: 61. Málek.

Diváci: 547.

SK Líšeň: Veselý – Pašek, Jeřábek, O. Ševčík (C), Lutonský – Černín – Ulbrich (84. Bednář), Málek, Matocha (90+4. Minařík), Machalík (90+3. Šumbera) – Zikl (84. Toutou). Trenér: Milan Valachovič.

SFC Opava: Digaňa – Celba (90+1. Janjuš), Helebrand, Žídek (C), Kadlec – Rychlý, Didiba (67. M. Bílek) – Šigut (46. Kopečný), Darmovzal, Helešic (80. Kramář) – Rataj (80. Šcudla). Trenér: Roman West.