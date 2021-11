Naskočil v 63. minutě místo Martina Sedláka a postavil se mezi dva matadory. Za sebou měl Pavla Zavadila, před sebou Jakuba Řezníčka. „Byl tam ještě Texlík (Jiří Texl – pozn. red.), čekal jsem, že dřív půjde na hřiště on. Nervozitu jsem cítil, ale po pár minutách na hřišti to ze mě spadlo. Snažil jsem se hrát co nejlíp,“ líčil Kohoutek, který nastupuje za brněnský dorost a teprve měsíc trénuje s áčkem.

Ani mladému debutantovi se za první start a gól nevyhne příspěvek do týmové kasy. „Všechno přijde, moc se na to netěším,“ usmál se po utkání.

Jeho vydařenou premiéru na stadionu v Srbské ulici viděli spoluhráči z dorosteneckého týmu a také rodiče. Kdo sleduje jihomoravský fotbal, hned si jméno Ota Kohoutek zařadí. Otec brněnského fotbalisty dvanáct let řídil klub 1.SC Znojmo, který vytáhl ze třetí až do první ligy. „Byl příjemný pocit vidět vlastního syna ve druhé nejvyšší soutěži. Nastřádal první minuty a ještě s takovou tečkou. Nejdůležitější je, že Zbrojovka vytěžila tři body. Samozřejmě mě těší, že k tomu výrazně pomohl mladý Oťas,“ pronesl Kohoutek starší.

Bývalý prezident fotbalového klubu 1. SC Znojmo Ota Kohoutek.Zdroj: DENÍK/Attila RacekOba rodiče na gólovou trefu syna reagovali jinak. „V prvních sekundách jsem ani nezaregistroval, že střelcem byl Oťas. Až přiběhla manželka, že dal gól a je to nádhera. Oba jsme to prožívali, byť manželka trochu emotivněji. Měl jsem hlavně radost, že dostal možnost odehrát třicet minut, gól je třešinka. Chtěl zúročit, co v sobě má, a udělat vše, aby trenérovi ukázal svůj přístup i kvalitu, aby se mohl dřív či později víc zapojit do herního vytížení prvního mužstva,“ popsal otec.

Kohoutek starší okusil v dresu Hornu třetí rakouskou ligu. K našim jižním sousedům zamířil také jeho syn, ve čtrnácti letech přestoupil do akademie Rapidu Vídeň, kde strávil dvě a půl sezony. „Chtěl jsem, aby šel v mých šlépějích. Byla to pro něj dobrá průprava v tradičním klubu. Žil tam v rodině a víceméně za rok se perfektně naučil cizí řeč, poznal jinou kulturu ve velkoměstě jako Vídeň, kde žije spousta lidí z jiných států. Do života ho to zocelilo, už něco zažil a doufám, že ho jen tak něco nevyvede z míry,“ uvedl Kohoutek starší.

Osmnáctiletý záložník už druhý rok obléká dres Zbrojovky, ve které podepsal smlouvu. „Zvolili jsme cestu zpět, aby pravidelně hrával. Zároveň jsme jako rodiče chtěli, aby byl co nejblíž. Jsem rád, že má vztah ke sportu, ale taky chceme, aby si dodělal školu. Je ve třetím ročníku gymnázia v Brně,“ doplnil hrdý otec.