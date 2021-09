Ve středu od čtyř hodin odpoledne má skromný tým z východu Brna šanci porazit i druhý slavný klub z Prahy Spartu. Svěřence trenéra Pavla Vrby vyzvou ve stejné fázi poháru jako tehdy Slavii, ve třetím kole. „Když los svedl Spartu a Líšeň proti sobě, říkal jsem si, že by nebylo špatné, aby takový příměstský klub znovu vyhrál. Líšeň má navíc tentokrát větší šanci, než jsme měli my,“ uvedl trenér senzačních přemožitelů Slavie Bohumil Smrček.

Na rozdíl od současného kouče Milana Valachoviče vedl ryze amatérský tým hrající soutěž o dvě patra níž. „Klukům jsem tehdy v kabině říkal, ať se nebojí vztáhnout ruku ke hvězdám. I když na ně nedosáhnou, tak neskončí v blátě. Bylo pěkné, že se nám nakonec vyhrát povedlo,“ prohlásil stratég, jenž v současnosti koučuje Moravský Krumlov v krajském přeboru.

Slavia nastoupila na východě Brna v silně kombinované sestavě a s pouhými dvěma náhradníky. Před zaplněnými tribunami hrál goliáš z Vršovic druhé housle a už v osmnácté minutě prohrával 0:2. „Asi nás Slavia trochu podcenila. Povedlo se jí pak snížit a její hráči si mysleli, že to zvládnou,“ vzpomenul Smrček.

Jenže po přestávce zpražil favorizované sešívané David Cupák, který navýšil vedení Líšně na 3:1 a o šest minut později udeřil hrdina zápasu Pavel Outrata, který svou druhou trefou dostal outsidera již do vedení 4:1. Slavii se povedlo jen zkorigovat na konečných 3:4. „Určitě je to ostuda nejen pro hráče, ale i pro klub a není to hodné jména Slavie,“ žehral po utkání asistent trenéra pražského celku Petr Vrabec.

Líšeň se naproti tomu opájela v euforii. „Atmosféra byla vynikající. Zápas posloužil jako sousto pro bulvární plátky. Napsaly třeba, že jeden hráč Slavie bere víc než celý mančaft. Zapomněli ale na to, že my normálně chodili do práce, kde jsme dostávali peníze. Proto to bylo tak výjimečné,“ smál se Smrček.

Po opojném úspěchu se jeho svěřencům v divizi nedařilo, když třikrát v řadě prohráli. Sezonu zakončili na čtvrté příčce. O čtrnáct let později se dalšímu českému gigantovi postaví zcela jiná Líšeň. „Za tu dobu klub udělal velký pokrok. Je to práce funkcionářů, především pana Hladiše (Karel Hladiš – předseda klubu – pozn. red.). Dělá to dobře dlouhodobě a jeho práce přináší ovoce,“ uznal Smrček.

Slavná výhra nad Slavií nicméně v klubu rezonuje dodnes. „Bylo to opravdu hezké. Je to pěkná vzpomínka, ale život už jde dál,“ podotknul tehdejší líšeňský kormidelník.