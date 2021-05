Co říkáte na oznámení předsedy Veselého?

Když jsem přišel do Blanska, domluvili jsme se na datu, ke kterému do klubu vstoupí nějaký investor. Přestože od začátku ztížil situaci covid, už od loňského roku předseda s investorem jednal, ale ne vždy to bylo úplně fér. Informovali jsme ho, jak mají jednání probíhat, ale marně… V určitém okamžiku už byl investor naštvaný a svého zástupce vyhodil, protože jednal bez jeho vědomí, přesto jsme se vrátili k jednání a vše vypadalo dobře, ale zase přišlo nedorozumění. V určitých okamžicích to působilo, že předseda spíš hledá body, které ztíží vstup investora. Nevyznívalo to jako ano, čekáme a chceme, spíš samá ale…

Kvůli tomu z jednání sešlo?

Není jednoduché sehnat někoho ze zahraničí, kdo s radostí vstoupí do českého fotbalu, navíc ve druhé lize, ale bavili jsme se, přemlouvali, dohadovali. S předsedou jsme si dali termín k vyjádření, ten se bohužel prodloužil. Asi dva týdny poté jsem volal, že přece jen máme konkrétního investora, který dá dobré finance a postará se o klub. Místo aby předseda řekl, že bude jednat, vzal si čas na rozmyšlenou a po dvou dnech oznámil, že nemá o investora zájem.

Jak jste reagoval?

Dost mě to zarazilo, je to nepochopitelné, když starosta (Jiří Crha – pozn. red.) při jednání prohlásí, že město má zájem o druhou ligu, a předseda spolku řekne, že o investora nemají zájem. Investor navíc nebyl ze zahraničí, šlo o českého zájemce. Je pro mě zvláštní, že klub se vzdá někoho, kdo chce dát peníze do českého fotbalu a zachránit klub. Když si přečtu, že nebyl zajištěný… Není to úplně pravda. Klub by s těmi penězi určitě byl zajištěný a bez problémů by ligu další sezonu hrál. Nemá smysl to komentovat.

Co za tím podle vás stojí?

Město má zájem, aby klub hrál druhou ligu, všechno tedy záviselo na rozhodnutí předsedy spolku. Nevím, zda vůbec došlo k jednání spolku, nebo se tak rozhodl sám. Byl jsem v klubu jako sportovní manažer, ale všechno si chtěl řešit předseda sám.

Napadá vás, proč předseda Veselý nepodá přihlášku do druhé ligy?

Nechápu to, prohlášení typu, že by neměl pokrytou další sezonu, mi připadá zvláštní. Když vstoupí do klubu investor, stejně už předseda nerozhoduje o tom, jak sezonu pokryje. Zaráží mě to a neumím to popsat.

Může za tím být fakt, že by předseda ztratil moc v klubu?

Nevím, je to možné, ale je tady více spekulací… Uvidíme, co se z toho vyvine.

Teď už investor nemá zájem?

Jednali jsme a pořád ještě jednáme s investory, už se to rozjelo, takže je nemůžu jen tak poslat pryč, ale prostě přesunou aktiva někam jinam než do Blanska. Mrzí mě, že nedodělám práci tam, kde jsme ji začali už minulý rok v létě. Sice s časovými prodlevami, ale všechno bylo připravené i s manažerem Rýznarem (licenční manažer FAČR Stanislav Rýznar – pozn. red.) a dalšími lidmi, Blansko to mohlo zvládnout, jenže zájem asi opravdu nebyl.

Blansko mohlo nadále hrát druhou ligu, pokud by ji udrželo?

Kolik druholigových klubů má dnes zajištěný rozpočet na celou sezonu? Dělají to tak, aby fungovaly, a blanenský klub by v budoucnu vychovával hráče na prodej, což by doplnilo chybějící peníze, pokud by investor stále nebyl. Současné vedení to nechce chápat, nebo tomu nerozumí.

A hrálo by druhou ligu bez dluhů?

Samozřejmě vznikly závazky, ale fyzicky tady byl investor, takže by se všechno vyřešilo a fungovalo dál bez nějakých šílených dluhů. Dalo se to zvládnout a pracovat na tom, aby investor do klubu vstoupil. Když není v březnu či dubnu, nemůžou být jasně dané finance, ale dalo by se hrát, jen k tomu musí být vůle.

Kolik by investor přinesl?

Možná investice dosahovala nejdřív tří milionů korun, pak byla navýšená na pět milionů. Klub to nevzal. Nevím, co chce víc. Nerozumím tomu, můžu jen litovat práce a energie, kterou jsem mohl věnovat něčemu jinému.

Jako sportovní manažer jste byl jmenován až v půlce února, ale začal jste v Blansku pracovat už v létě. Co jste měl za úkol?

Anabázi s investorem jsme začali s panem Oldřichem Mertou (mecenáš klubu – pozn. red.), celou dobu byl hlavní tahoun a investor klubu, tak jsem to chápal. Dovedl mě do klubu, abychom jednali o vstupu investora, rozjednali to a neustále jsme se to snažili udržet při životě, ale jednání nedopadlo. S panem Mertou jsme vstup partnera oživili tentokrát z českých zdrojů, což byla taky jeho zásluha, stejně to klub nevzal. Je to nepochopitelné, přivedli jsme trenéra a hráče, na nich měl pan Merta hlavní podíl a pak člověk vidí dezinformace, že vyjednal hráče na hostování za dvě stě tisíc korun.

Předseda Veselý se vyjádřil, že za takovou sumu klub hráče na půlroční hostování odmítl, následně Oldřich Merta skončil jako sponzor.

To není podáno přesně. Mám zasvěcené informace, že tyhle věci by šly stejně z jiných peněz než z klubu a nešlo o hostování, ale o hostování a přestup dalšího hráče. Předseda Veselý trochu mystifikuje.

Jak důležitý byl pro klub přínos Oldřicha Merty?

Pro fotbalové Blansko udělal strašně moc, vlastně ho zachránil před pádem z divize, vytáhl ho každý rok nahoru, začal jednání s investorem, někam to došlo. Víme, jaká je dnešní doba, všechno se protahuje, ale klub vůči němu nemá respekt. Předložili jsme schůdný rozpočet i bez investora panu starostovi, nikdo nad tím ani nepřemýšlí. Připadalo mi, že v klubu jen sedí a čekají, že někdo přijde, aby donesl peníze, což taky není dobře.

Podle vyjádření předsedy Veselého to působí, jako by Merta klubu škodil. Co si o tom myslíte?

Velice mě štve, že může tohle bez problémů zveřejňovat a média to opakují, přitom si nezjistí, jak to skutečně je. To mě zaráží, ještě v téhle situaci, kdy se klub k panu Mertovi v určitých chvílích nezachoval moc dobře, třeba při založení společnosti s ručením omezeným jej ani neoslovil. Nezlobte se na mě, ale to se nedělá. Nedivím se, že je panu Mertovi z téhle situace špatně.

Jak se vám se Zdeňkem Veselý komunikovalo? S médii mluvit nechce.

Nekomunikuje, ani v klubu. Zažil jsem jedinou komunikaci, a to že něco nejde, že to nemůžeme. Místo aby hledal způsoby, jak situaci vyřešit, hledá důvody, proč něco nejde a nemůže fungovat.

Je tohle předseda klubu na správném místě?

Nechci soudit, jak fungoval, nebo nefungoval. Vím, že trénoval mládež, ve spolku je dlouho, ale myslím, že to není správný člověk pro profesionální klub.

Váš konec byl taky nečekaný, jedná strohá věta na klubovém webu…

S Oldřichem Mertou a trenérem Martinem Pulpitem jsme dali mužstvo do kupy, při jednání s klukama se všechno zlepšilo a hráči cítili, že je tam opravdu zájem se zachránit. Tomu odpovídala výkonnost, hráči se strašně zlepšili, trenér udělal kus práce, což bylo vidět na hřišti. Ale pak mi bylo 31. března bez nějakého upozornění řečeno, že klub se chce dohodnout na ukončení spolupráce, protože došly finance. Nechám to na svědomí každého.