Stáňa v lednu roku 2019 přestoupil z ostravského Baníku do Opavy. Poslední rok a půl ale strávil na hostování ve druhé lize v Prostějově a v Třinci. Tam v uplynulé sezoně naskočil do osmnácti zápasů, v nichž dal tři branky. „V Třinci jsem zažil krásný rok, vzal si mě tam kouč Habanec (brněnský rodák Svatopluk Habanec - pozn. red.). Začátek sezony jsme ale moc nechytli, pak přišel trenér Straka (František Straka - pozn. red.), nastavil řád a tým šlapal. Přemýšlel jsem, jestli tam budu ještě pokračovat, přišla i nabídka od klubu, ale nakonec jsme se dohodli jinak," přiblížil Stáňa.

Bronislav Stáňa

narozen: 12. listopadu 1993 ve Znojmě

post: záložník

současný klub: Líšeň

bývalé kluby: Bohutice, Miroslav, Znojmo, Zbrojovka Brno, Ostrava, Opava, Prostějov, Třinec

bilance v první české lize:

počet zápasů: 44

počet branek: 4

počet asistencí: 2

Kromě Třince měl možnost zabojovat také o místo v Opavě, která sestoupila do druhé ligy. „Volal jsem si jednou s trenérem Westem (Roman West - pozn. red.), ptal se, jestli se chci o to porvat, že se tam obměňuje kádr dvaceti lidí. Na rovinu jsem ale odpověděl, že chci jít zpět k rodině. Pak přišla varianta Líšeň, za což jsem rád," pravil Stáňa z Bohutic na Znojemsku.

Sedmadvacetiletý fotbalista na východ Brna zamířil coby volný hráč, přestože v Opavě měl ještě roční smlouvu. „Požádal jsem vedení opavského klubu, jestli bychom se mohli nějak domluvit, že se chci už vrátit na Moravu. Určité tahanice tam byly, ale to je jen mezi mnou a Opavou. Myslím, že jsme se nakonec rozešli smírně," popsal jednání Stáňa.

Ten posledních pět let bydlel v Ostravě, kam odešel ze Znojma. Nyní se vrací blíž ke svému rodnému Znojmu. S přítelkyní totiž bydlí v Moravském Krumlově. „Mám to půl hodiny do Brna a jsem rád, že jsem po dlouhé době zase doma," prohlásil bývalý hráč Znojma, Ostravy, Prostějova či Opavy.

Stáňa zaznamenal ve své kariéře zatím čtyřiačtyřicet prvoligových startů. Naposledy v nejvyšší české soutěži hrál v dresu Opavy v prosinci před dvěma lety proti Zlínu, jeho tým prohrál 0:2. Další zápasy mezi elitou by pochopitelně ještě rád přidal. „Fotbal miluju, dělám ho od šesti let a doufám, že si první ligu ještě zahraju. Když se bude dařit mně i celému týmu, můžeme tam třeba i postoupit," poznamenal Stáňa.

V Líšni už má za sebou i první přípravné utkání. Proti Spartě odehrál šedesát minut, Brňané prohráli 0:1 gólem ve 114. minutě. „Každý z nás se na zápas těšil, Sparta je velký klub v Česku a snad brzy také na evropské scéně. Hráli jsme dobře organizovaně a byli jsme jí vyrovnaným soupeřem, a to je co říct," liboval si Stáňa, jenž nastupuje většinou na kraji hřišti.

Začátek v Líšni pro něj ale nebyl snadný. „Do přípravy jsem naskočil se dvoudenním zpožděním, protože jsem měl ještě nějaké vyřizování v Ostravě. Přišel jsem na první trénink a běhali jsme patnáct kilometrů, málem jsem se z toho vyvrátil. Tohle jsem absolvoval naposledy v dorostu," smál se Stáňa.

Na duel se slovenskou Skalicou na konci prvního týdne přípravy tak ani neodjel. „Byl jsem z toho asi čtyři dny nemocný, trenér se mi smál, že potřebuju pořádně potrénovat. Čtrnáct dní předtím jsem měl honičku ještě v Ostravě a moc toho nenaběhal. Teď už je to v pohodě," řekl Stáňa

Líšeňští fotbalisté rozehrají 24. července doma proti Žižkovu novou druholigovou sezonu, v ní budou obhajovat stříbro. Je to v silách brněnského celku? „Určitě! Je tady super parta, fotbalisti jako prase. Sice je v kádru míň kluků, ale o to víc šlapou na tréninku a rvou se o místo. Měl jsem prvně obavy, že jdu do klubu, kde kluci i pracují, ale i na tréninku nechají úplně všechno. Myslím, že můžeme bojovat o horní příčky," dodal Stáňa.