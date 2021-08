Jenže ve čtvrtek Silného omilostnila disciplinární komise a do sobotního utkání s Třincem může nastoupit. „Samozřejmě jsem rád, jak to dopadlo. Věřil jsem, že nějakým stylem zvítězí zdravý lidský rozum," řekl v rozhovoru pro Deník Rovnost šestadvacetiletý útočník.

Očekával jste takový výsledek?

Upřímně jsem moc nevěděl, co vlastně čekat. Vůbec totiž nevím, jak to pravidla určují a jestli vůbec jde takhle rozhodnout. Očividně ale ano. Spíš jsem počítal, že dostanu trest na jeden zápas. Na druhou stranu jsem si říkal, že když mi veřejnost dala za pravdu, proč bych měl pykat.

Jaká byla odezva od lidí v posledních dnech?

Z 99 procent pozitivní. Byl jsem ale hlavně překvapený, že pořád jde o druholigový zápas a měl takovou odezvu. Prostě všem musím poděkovat, protože co se strhlo, je neuvěřitelné.

Řekl jste, že odezva byla pozitivní z 99 procent?

Psali mi i lidi, že doufají, že si dlouho nezahraju. Počítám, že šlo o fanoušky Zbrojovky, tak jsem je neřešil. Ostatní zprávy byly pozitivní a komu jsem stihl odepsat, poděkoval jsem mu. Bohužel ale ne každému.

Máte za sebou hektické dny?

Už od prvního momentu, tedy od vyloučení. Všechno, co se stalo, bylo hodně náročné. Lidi se ptali, volali mi novináři, ale s nikým jsem nemluvil. Stejně bych jim neřekl víc, než sami viděli.

Zakročil byste proti výtržníkům s odstupem času stejně?

Přemýšlel jsem nad tím už od začátku a určitě bych se zachoval stejně. Řekl jsem to i trenérovi, že mě mrzí, že jsem potopil tým, ale každopádně bych to udělal znovu.

Co byste teď vzkázal těm fanouškům, kteří vtrhli na hřiště?

Ať už nechodí na fotbal, protože takové lidi fotbal rozhodně nepotřebuje. To je prostě špatně, že někdo dokáže kopat starého člověka, to je odpad společnosti a takové lidi by měli zavřít do klece. Neměli by chodit na fotbal nebo vůbec mezi veřejnost, protože musejí mít v hlavě úplně vymeteno. Ostatní lidi, co byli na zápase, pracují a ve výsledku investují těžce vydělané peníze do sportu. A pak se na stadionu shledají s takovým spodkem společnosti, což je smutné.

Ovlivnilo ale vaše vyloučení zápas?

Každopádně ano, protože do té doby jsme měli i převahu. Možná by to dopadlo stejně, nevím, jestli zrovna já bych v ten moment dokázal ovlivnit výsledek. Všichni jsme od sedmdesáté minuty měli míň sil a pak kluci hráli o deseti, takže se červená karta na zápase podepsala a na hře šla vidět.

Co se vám honilo hlavou, když jste přišel do kabiny?

Pořádně jsem nevěděl, co si myslet. Pro mě bylo automatické, co jsem udělal. Přijde mi logické, že jsem chtěl ochránit pana Čampu (napadený pořadatel - pozn. red.), zároveň ale po bezprostředních reakcích, které přišly, jsem měl rozpolcené pocity, jestli jsem jednal správně, nebo ne. Byl jsem v kabině sám a zpytoval svědomí.

Když tam po zápase přišli ostatní hráči a trenéři, co se dělo?

Stoupl jsem si a omluvil se jim, že jsem je oslabil, že mě to mrzí, ale že mi lidskost nedovoluje se dívat, jak někdo chce bít pana Čampu. Omluvil jsem se jim, ale řekl, že si za tím svým způsobem stojím. Potom, co si to kluci uvědomili, řekli mi, že klobouk dolů, protože oni jen stáli a příště by to měli udělat taky. Takže jak emoce ustály, kabina za mnou stála.

Jak jste vnímal reakci trenéra Milana Valachoviče, že vám dá pokutu a uvažuje, že vás dokonce vyhodí?

Nebylo mi z toho dobře, ale stejně jako já jsem reagoval v emocích, i on reagoval v emocích. Každý člověk se pak chová jinak, než když je v klidu. Prostě se to stalo, všichni jsme si to vyříkali a jdeme od toho pryč. Už to chceme uzavřít a pokračovat ve fotbale a ne v takových věcech.

V pondělí jste normálně trénoval s týmem?

Ano, vůbec jsem nezvažoval, že bych na trénink nepřišel, normálně jsem nastoupil. Atmosféra sice byla, jaká byla, ale už je to pryč. Teď nás čeká Třinec.

Poznamenal tedy incident atmosféru v kabině?

Byla by blbost říct ne, protože se o tom všude mluvilo, psaly o tom noviny. V kabině se to každopádně řešilo a vlastně se to řeší doteď. Za kabinu ale tvrdím, že na to chceme zapomenout a jedeme dál.