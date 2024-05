OBRAZEM: Zápas s nádechem play-off gól nenabídl. Líšeň doma uhlídala Prostějov

Důležitost sobotního utkání byla už dopředu jasná. Líšeňští fotbalisté by v případě výhry měli téměř stoprocentní jistotu záchrany ve druhé lize, Prostějov by zase tři body katapultovaly ze sestupové pozice. Nakonec na obou stranách panovaly smíšené pocity, moravské derby skončilo na hřišti brněnského celku 0:0. „Kvůli důležitosti zápasu jsem to nazval jako takové malé play-off,“ podotkl líšeňský kouč Milan Valachovič.

Líšeňští fotbalisté (v bílém) doma remizovali s Prostějovem 0:0. | Video: Deník/Jakub Tručka