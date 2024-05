Opět potvrdili, že jim sedí role kata favoritů. Před středečním utkáním se líšeňští fotbalisté více než 250 minut neradovali ze vstřeleného gólu, na Žižkově, kde našla svůj azyl rezerva pražské Sparty, se však prosadili hned třikrát. Brněnský celek otočil skóre zápasu, hned dvakrát slavil po standardních situací a na jih Moravy si odvezl nesmírně cenné tři body za výhru 3:1.

Líšeňští fotbalisté (v bílém) zdolali ve 27. kole sparťanskou rezervu 3:1. | Foto: SK Líšeň

Sparťanské béčko má přitom doma parádní fazonu, z posledních desíti utkání před svými příznivci devětkrát bralo výhru. Proti Líšni však ve středečním vloženém 27. kole tvrdě narazilo. „V první půli to od nás bylo ještě takové zbrklé, druhý poločas už ale byl výborný,“ hodnotil utkání do kamery ČT Sport líšeňský záložník Adrián Čermák.

Dopolední termín zápasu dlouho přinášel ospalé dění na trávníku, vzrušení přinesl až závěr první půle. Nejprve se ve 44. minutě dostala sražená střela k bývalému hráči Zbrojovky Brno Michalu Ševčíkovi, který otevřel skóre.

Jenže celek z východu Brna stihl ještě do pauzy zareagovat. Po standardní situaci propadl míč až k Martinu Rolinkovi, který svým prvním gólem po zimním návratu do Líšně vyrovnal. „Sparta hrála dobře, věděli jsme, že bude silná na míči, což se i potvrdilo. Prvních 25 minut jsme neměli špatných, ale pak nás domácí zatlačili, dostali jsme i gól. Naštěstí jsme do poločasu stihli vyrovnat, což pro nás bylo důležité,“ podotkl Čermák.

Vstup do druhé půle vyšel hostům skvěle. Opět se radovali po standardní situaci, výrazně jim pomohl sparťanský Lukáš Penxa, který si ve 49. minutě srazil míč do vlastní sítě. „Standardky jsou loterie, vždy hodíš míč do mixéru a čekáš, co z toho vyleze. Většina týmů je na tom silově a výškově líp než my, v tom budeme vždy trochu bolaví. Spíš ale musíme řešit otázku, jak se soupeř ke standardkám dostal,“ nastínil kouč sparťanské rezervy Luboš Loučka.

Jeho svěřencům se druhý poločas vůbec nevyvedl. Nedostali se téměř k ničemu, naopak nadále hrozila Líšeň. Po rychlé akci zvýšil na 3:1 Ibrahim Aldin, v závěru ještě Čermák z přímého kopu napálil spojnici tyče a břevna. „Rozhodlo to, jak jsme naskočili do druhého poločasu. Trochu jsme změnili taktiku, začali jsme víc běhat a dařilo se nám držet míč. Jsem rád, že jsme dali tři góly a vyhráli,“ usmíval se slovenský středopolař.

Výhra má pro brněnský klub obří váhu, díky ní má už totiž téměř stoprocentní jistotu záchrany. V klidu se tak může chystat na sobotní domácí derby se Zbrojovkou.

Ve druholigové tabulce Líšeň dokonce předskočila svého středečního soupeře, po 27 kolech má o bod více. „Prohra jde čistě za mnou. Nechali jsme Líšeň moc hrát, vůbec jsme nenašli recept, jak ji dostat pod tlak. Nemohli jsme na ni vůbec dosáhnout při napadání, od toho se to celé odvíjelo,“ doplnil Loučka.