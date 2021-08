Ten momentálně vede z pozice asistenta trenéra druholigovou Líšeň, se kterou se Znojemští od pěti hodin večer střetnou v prvním kole českého poháru. „Jde o utkání jako každé jiné. Díval jsem se na sestavu Znojma a znám tam už jen z doby mého angažmá Tomáše Oklešťka a Petra Kirschnera," prohodil Kalvoda.

Jeho současný zaměstnavatel coby aktuálně sedmý celek druhé ligy je v duelu se Znojmem jasným favoritem. „Dostanou ale příležitost hráči, kteří momentálně nenastupovali tolik v mistrovských utkáních, takže proto si myslím, že zápas je otevřený," zamyslel se Kalvoda a dodal: „Samozřejmě chceme postoupit.“

Líšeň sice v tomto ročníku ještě neprohrála, ale v posledních dvou zápasech remizovala. Nejprve 1:1 s Vyškovem, když její fotbalisté dostali branku v 90. minutě, pak s Ústím nad Labem hráli bez branek.

„Je to pro nás zklamání, protože za poslední dvě utkání jsme si vytvořili snad deset slibných šancí a dali jen jeden gól. Na tomhle musíme jednoznačně zapracovat," zmínil Kalvoda.

A v čem spatřuje problém? „Všechno začíná už na tréninku. Pokud v něm hráči nepřistoupí k situacím stoprocentně, neudělají to ani v mistrovském utkání. Když jim něco řekneme, tak odpoví: To je jen trénink, v mistráku to je jiné. Ale není," líčil brněnský rodák.

Daleko větší problémy ale řeší znojemský stratég David Langer. Jeho svěřenci totiž v Moravskoslezské fotbalové lize čekají po dvou duelech na první body. „Znojmo se na nás bude určitě chtít vytáhnout. Je to prakticky jihomoravské derby," dodal Kalvoda.