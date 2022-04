Povedlo se jim to po triumfu 2:1 ve středečním utkání FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY přesně v den, kdy slavil pětasedmdesáté narozeniny legendární kouč František Cipro. Právě ten stál na lavičce při dosud posledním domácím úspěchu proti severočeskému klubu, 16. dubna 1989 Brňané vyhráli 2:0.

Kouč Cipro tehdy dovedl Zbrojovku k postupu do první ligy. Teď na něj navazuje na brněnské lavičce Richard Dostálek. „František Cipro je pro mě velký trenér a určitě se nestavím po jeho bok. Série jsou od toho, aby pokračovaly, nebo končily. Tahle skončila v náš prospěch a jsme za to moc rádi,“ uvedl Dostálek.

Líšeň vyměnila útočníka, gól ale nedala. Už v zimě jsem cítil problém, říká kouč

Někdejší skvělý záložník může na svého předchůdce ve Zbrojovce navázat i postupem do nejvyšší soutěže. Brněnský celek po středeční výhře navýšil náskok na čele tabulky, druhá Vlašim po remíze 1:1 se Spartou B zaostává už o čtrnáct bodů.

Do konce ročníku zbývá jen sedm kol. „Zápas s Ústím pro nás byl strašně důležitý, potřebovali jsme ho zvládnout za tři body, proto jsme hráčům v kabině poděkovali. Všichni víme, že i taková utkání se hrají, kdy ne vše jde hladce. Někdy se musí hodit za hlavu hra na krásu, je třeba zápas odbojovat. To se nám podařilo, ale čeká nás zase neskutečně náročné utkání,“ upozornil Dostálek.

Jeho svěřenci se natrápili se čtrnáctým celkem tabulky, rozhodli dvěma góly v poslední pětiminutovce první půle, kdy se prosadili Adam Fousek a Jakub Přichystal. Polevení v závěru potrestal hostující Ladislav Krobot. „Hlavní cíl byly tři body, což se nakonec podařilo, ale nepředstavovali jsme si takovou cestu, jakou jsme k němu došli. Chtěli jsme být přesnější, dominantnější na balonu, mít větší pohyb, což v první půli nebylo. Ztráceli jsme lehké balony, ale podařilo se nám dát dva slepené góly na konci poločasu, tím jsme rozhodli. Soupeř naštěstí korigoval jen jedním gólem,“ ulevilo se střelci první branky Fouskovi.

ČTVRTÉ UTKÁNÍ VE TŘINÁCTI DNECH

Nejspíš se projevil náročný program, vždyť Zbrojovka hrála ve třinácti dnech čtvrté utkání. Všechna vyhrála a dostala v nich jedinou branku. „Už v první půli bylo vidět, že někteří hráči nehrají standard, jaký jsme očekávali. Měli jsme nachystaná střídání, to se změnilo tím, že Adam Fousek měl menší zdravotní problémy a museli jsme ho vystřídat, abychom pošetřili jeho síly. Pak šli dolů i Michal Ševčík s Kubou Přichystalem, což jsou hodně vytěžovaní hráči a chceme je použít i dál. Bylo to o tom, abychom sestavou rotovali, nehleděli jsme tolik na výkon. Kdybychom chtěli střídat kvůli výkonu, nechali jsme už v půli sedět tři hráče,“ přiznal brněnský trenér.

Vítězná série je ten nejlepší recept na kumulující se únavu. „Je to lepší, když vyhráváme a body naskakují, regeneruje se líp. Zápasy se hrají v rychlém sledu, únava se kupí, ale máme početný kádr. Kdybychom nevyhrávali a body nesbírali, bude to horší. Zatím nám to vychází a každý hraje radši utkání než trénuje,“ nechal se slyšet brněnský obránce Matěj Hrabina.

Zbrojovka potřebuje veškerý svůj arzenál už v neděli, kdy v půl jedenácté dopoledne nastoupí na pražském Strahově proti béčku Sparty, které je v tabulce třetí. „Na podzim jsme hráli se Spartou televizní utkání a mělo super úroveň. Sparťanské béčko se netají tím, že chce hrát hezký fotbal, s posilami z áčka to je výborný tým a má dobrou šňůru. Pro nás je to soupeř jako každý jiný, připravujeme se tak, ať mu vnutíme svou hru, aby přijal naši taktiku a chceme porazit každého,“ sdělil Hrabina.

Případné venkovní vítězství už Jihomoravany výrazně přiblíží k jejich cíli. „Zápas na Spartě bude skoro rozhodující. Nechci kalkulovat, kolik by nám ještě chybělo bodů, ale když utkání zvládneme, bude to už pro nás výrazně nadějné,“ podotkl Fousek.

PODÍVEJTE SE: Zbrojovce vyšel s Ústím závěr první půle a vede už o čtrnáct bodů

Do konce sezony visí ve hře pouze jedenadvacet bodů. „Celý tým se netají tím, jaký je náš cíl, chceme přímý postup a vyhrát soutěž co nejdřív. Zbrojovka do ligy patří. Nepolevujeme, chceme natáhnout vítěznou sérii, i když nás nečekají lehké zápasy, soupeři nám nedají nic zadarmo. Věřím, že jsme na správné cestě,“ pravil Hrabina.

Vzhledem k nedělnímu duelu tak na vedlejší kolej staví fotbalisté i velikonoční svátky. „Uvidíme, zda se po utkání podíváme domů. Všichni doma vnímají, jaký máme cíl, chceme se dostat do ligy. Počítají, že si vše vynahradíme na dovolené,“ usmál se brněnský zadák.