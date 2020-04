Do druhé ligy vlétli bez bázně a hany. Fotbalisté Líšně coby nováček FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY na podzim udivovali svými výkony. Proto není divu, že v zimě byla velká poptávka po hráčích brněnského celku. Mezi žhavé zboží patřil kapitán a lídr obrany Jan Hlavica, který se ale rozhodl zůstat.

Obránce Líšně Jan Hlavica v souboji se záložníkem Zbrojovky Ondřejem Vaňkem. | Foto: Petr Nečas

V zimě jste měl možnosti jít do první ligy, nemrzí vás nyní i kvůli pandemii koronaviru, že jste tyhle nabídky nevyslyšel?

To nevnímám. Takhle jsem nad tím ani vlastně nepřemýšlel. V momentě, kdy jsem udělal rozhodnutí, že v Líšni zůstanu, jsem se díval jen dopředu. Sice se teď neukazuji, ale na druhou stranu, kdybych přestoupil, tak nehraji ani v novém angažmá. Jsem rád, že jsem v Líšni.

Nicméně můžete přestoupit v létě. Na druhou stranu přesun může zhatit právě nastalá situace, kdy kluby nebudou mít tolik financí.

Stát se to může, ale takhle o tom úplně nepřemýšlím. Udělal jsem takové rozhodnutí, že v Líšni fakt zůstat chci. Situace na to odejít, nebyla ideální jak z klubového hlediska, tak z mého. Co se stane, nedokážu předvídat. Kluby samozřejmě vydělávají méně peněz. Ale zase si myslím, že mi to může paradoxně pomoct, jelikož nejsem hráč, který má nějakou vysokou tržní cenu. Takže bych pro někoho mohl být zajímavou alternativou, ale to už hodně předjímám. Budu to brát tak, jak to přijde a nelámu si s tím hlavu.

Jak vítáte to, že jste minulý týden začali trénovat alespoň ve skupinkách po osmi?

Je to příjemné v tom, že zase máme nějaký společný režim. Fyzicky to úplně příjemné není, protože je to zase úplně jiný pohyb, než jsme měli v karanténě. Ale rychle si zvykneme, všichni jsme rádi, že už zase trénujeme.

Je divné, když jste na trénincích, kde musíte dodržovat rozestupy a nechodit do soubojů?

Neřekl bych, že to je nefotbalové. Zase se můžeme dostat do nějakých kombinací a přihrávkových cvičení. Je to normální trénink s tím, že se samozřejmě musíme vyhnout kontaktům. Takže nehrajeme žádné velké ani malé hry. Nestěžuji si, jsem rád, že jsme zase na hřišti a můžeme nějak trénovat.

Navíc nemusíte být zavření doma a odkázaní jen na individuální trénink, že?

V kabině zatím společně nejsme, protože máme teď rozdělené i prostory, kde se scházíme. Potkáváme se jen na hřišti. Navíc jsme po osmi lidech, takže se stane, že se s některými ani nevidím. Proto nemůžu říct, že by kabina žila jako dříve. Přesto si myslím, že to je dobré. Skupinky se každý trénink obměňují. Takže už jsem se stihl se všemi pozdravit.

Co říkáte na to, že se sezona dohraje?

Myslím si, že to bylo na dobré cestě. Měli jsme nějaké informace. Uvažovalo se o tom, že by liga měla zase začít někdy na začátku června. Nakonec to bude už v květnu. Je dobré, že byla a je snaha ligu dohrát. Uvidíme, jak to dopadne. Všichni jsme rádi, že na zápasy dojde i za cenu toho, že se bude hrát třeba bez diváků před prázdnými ochozy a žádnou atmosférou. Takhle to prostě musíme brát. Je to zcela výjimečná situace, takže se přizpůsobíme.