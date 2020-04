V úterý pak Fotbalová asociace České republiky vydala prohlášení, že se všechny amatérské soutěže ruší. „Nějaké indicie jsme měli již předtím, ale definitivně jsme se to dozvěděli až z tiskové zprávy svazu. Mrzí nás, jak to dopadlo, ale v dnešní době jsou důležitější věci a fotbal jde stranou,“ uvedl kapitán Bohunic Marek Král.

Jeho tým si tak na zápasy ve vysněné divizi ještě počká. „Nemá dojít k postupům ani sestupům v divizích, krajských přeborech i nejnižších soutěžích. Záleží ale na první a druhé lize, zda se dohrají či ne. Teoreticky by totiž z Moravskoslezské fotbalové ligy mohlo postoupit výš Blansko. Pokud se i tyhle ligy zruší, máme smůlu,“ zmínil Král teoretickou šanci na postup prostřednictvím doplnění uvolněných míst.

V klubu ale počítají s tím, že i další rok stráví bojem s krajskými soky. „Samozřejmě je to zklamání. Rádi bychom postoupili, ale nedá se nic dělat. Budeme se připravovat na další sezonu, kde chceme potvrdit naše výkony. Máme šňůru neporazitelnosti a v té hodláme pokračovat,“ vyhlásil.

Brňané ve zkráceném ročníku nenašli ani jednou přemožitele. Body poztráceli jen za dvojici remíz. „Před sezonou jsme posílili tým a kádr se ještě doplnil v zimě. Pokud chceme postoupit, musíme příští sezonou projet jako nůž máslem,“ řekl Král.

Ačkoli nastupuje v obraně, nasázel v poslední sezoně do branek soupeřů hned osm gólů. To z něj dělá druhého nejlepšího střelce týmu. „Hraji stopera, ale mám důvěru na penalty a podobně. Rozhodně nezvažuji, že bych začal nastupovat v útoku. To nechám mladším a běhavějším,“ vysvětlil se smíchem.

Teď se Král snaží udržet v kondici do startu nového ročníku. „Každý z týmu se o sebe stará, v tomto jsme, myslím, jako Bohunice dost poctiví. Já si třeba chodím zaběhat. Nově jsme si ale určili nějaké cíle pomocí chytré aplikace, abychom se postupně dostali zpátky do formy. Věříme totiž, že nebude dlouho trvat a opět se potkáme na hřišti,“ uzavřel.

JAROSLAV GALBA