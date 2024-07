Fotbalisté Šatova vybojovali v minulé sezoně historický postup do vyšší soutěže. Z 1. B třídy poskočili do, nově, šesté ligy. Trenér Libor Palička mančaftu věří. Šatovští podle něj nebudou hrát druhé housle. Vše vnímají jako odměnu za uplynulý rok dřiny.

Palička v minulosti působil třeba jako asistent v divizních Tasovicích, dlouhodobě se pak angažuje v rámci znojemské mládeže. Do vinařské obce zamířil hlavně kvůli zdravé kabině, kde vše fungovalo. Vše fungovalo, šatovští fotbalisté hráli v 1. B třídě stabilně každoročně kolem třetího a čtvrtého místa.

"Tak mě prostě oslovili s tím, že do sezony půjdeme a podařil se nám fantastický podzim. Pak jsme si řekli, že pokud už jsme takhle nahoře, tak se pokusíme o postup. A pro Šatov to byla historická věc. Nikdy nehráli 1. A třídu. Na postup aspirovaly Rosice, Oslavany a my. A nakonec se vše povedlo," říká Palička.

Zároveň se vrací k poslednímu zápasu na hřišti Novosedel. "Ze Šatova tam dojelo na dvě stovky fanoušků. Pro občany Šatova to znamenalo strašně moc ten postup. Užili jsme si to se vším všudy," dodává lodivod Tatranu.

A postup o stupínek výše s novou sezonou znamená i změnu názvu soutěží. Šatovští nyní budou nastupovat v šesté lize, která ještě před pár týdny byla 1. A třídou. "Pořád se něco mění, takže mě to až tak nepřekvapuje v té naší malé dolině. Prostě teďka hrajeme šestou ligu. Velké ambice nemáme. Pro nás by bylo super, kdybychom se tam aklimatizovali a podařilo se nám stabilizovat a hrát klidný střed tabulky. Ovšem respekt k soutěži máme a uvidíme, na co to bude stačit," vyřkl Palička.

V rámci okresních derby narazí jeho svěřenci na Moravský Krumlov, který do 1. A třídy spadl před dvěma lety. Dalším soupeřem budou Dobšice, které soutěž na této úrovni hrají dlouhodobě. "Krumlov bude určitě velký favorit, ani se tím nijak netají. Mimo to dalším kvalitním mančaftem jsou Ivančice. A potom jsou to Dobšice. Stabilní tým, který už tam hraje X let. Teď se jim poslední dobu tak nějak moc nedaří. Nechci říct, že herně, ale spíš výsledkově. Ale derby je prostě derby a určitě se na to těšíme bude to zase změna pro Šatov, který pořád hrával s Višňovým, s Miroslaví nebo FK Znojmo. Teď je to o soutěž výš, tak určitě se na to budeme těšit," dodává hlavní stratég týmu z obce na hranicích s Rakouskem.

V kádru Šatova bylo v uplynulé sezoně několik fotbalistů, kteří prošli vyššími soutěžemi. "Nám se povedlo celkem kvalitně doplnit kádr, který už byl po fotbalové stránce výrazný. Podařilo se nám to angažovat Zdeňka Mičku, který hrával i druhou ligu i MSFL. Pak dorazil zpátky Radek Bartl do ofenzivy. Udělal jsme mladého kluka, a to Vojtěcha Škubala. Potom přišel Martin Svatoš, Jarda Chaloupka, takže jsme to tak nějak, myslím, kvalitně doplnili. Před uplynulou sezonou nešlo o kvalitu, ale spíše o kvantitu, protože nám zůstalo asi třináct hráčů, zrušilo se béčko, takže jsme potřebovali vše doplnit, abychom byli konkurenceschopní i na lavičce. Jsou to hráči, kteří něčím prošli, tak bylo jenom pro nás plus," uvádí Palička.

A i do nového ročníku 2024/2025 tomu nebude jinak. Posily dorazily, ale musely počítat s jedním velkým ALE. "Nehrajeme jako kluci za peníze, ale máme to víceméně pro radost, pro dobrou partu, pro dobrý pocit. Takže se nám to nepodařilo. Některé hráče jsem měl vytipované, ale v okrese je to hrozně složité. Když kvalitního fotbalistu někomu odeberete, tak jinde se jim dařit nebude. A to jsem nechtěl. Mám radost, že přišel Vojta Fajkus z Tasovic. Dříve byl ve Znojmě v mládeži. Znal jsem ho i z doby, kdy jsme s Václavem Dvořákem působili Tasovicích. Vojta byl v našem kádru, tak si myslím, že to bude pro nás posila. Je to mladý kluk, který nám přinese kvalitu. Není prostě jednoduché dneska někoho sehnat, ale řekl jsem klukům v kabině, že prostě vyhráli soutěž, postoupili a ať si zahrají o stupeň výše. Já mančaftu věřím a myslím si, že nebudeme hrát druhé housle," uzavírá trenér Tatranu.