Šestadvacetiletý Thanh Le Minh přičichl ke kopané poprvé na znojemské Základní škole Mládeže. Ve dvanácti letech jej tělocvikář nasadil do výběru na McDonald’s Cupu. Jeho tým tehdy získal první místo mezi dalšími školami z okresního města nad řekou Dyjí.

Odtud byl už je krůček ke hraní v mládežnických kategoriích 1. SC Znojmo. „Stejně jako dnes i tehdy to bylo na profesionální úrovni. Ale fotbal jsem hrál vždy především proto, že jej miluji,“ objasňuje Thanh.

Nyní obléká bezmála pět let dres TJ Sokol Dobšice v jihomoravské 1. A třídě. Letos na podzim vsítil jednu branku. „Ve zdejším kolektivu jsem spokojený. Je to dobrá parta. 1. A třída mi vyhovuje. Člověk si zahraje, nepřetvařujeme se. Hra má nějakou úroveň a není to úplná holomajzna,“ hodnotí fotbalista.

Spoluhráči Thanhovi zvláštní přezdívku nedali. „Říkají mi prostě Tondo. Beru to v pohodě,“ říká sportovec. Sám přiznává, že legraci si ze sebe umí udělat. „To víte, že jsem viděl seriál Okresní přebor. Miluji ho. Občas na mě fanoušci křičí: ‚Fune‘, ale vše beru se srandou,“ dodává s úsměvem povoláním provozní restaurace.

Týmový hráč

V životě šel svou cestou. „Rodiče mají bistro, ale já tam nefiguruji a už s nimi nebydlím,“ přibližuje Thanh.

Dodnes zůstává týmovým hráčem. „Fotbal je nejlepší hra na světě. Na individuální sporty jsem nikdy moc nebyl. Nehrál jsem tenis a podobně, ale zkoušel jsem kolektivní hry. Baví mě, když všichni táhnou za jeden provaz, ale tak když něco někdo pokazí, tak sklopíme hlavy a dohromady smůlu překonáme,“ vypráví záložník.

Jazyk mu nikdy nečinil problém. Milovník Lionela Messiho se narodil v Německu, pak odešel s rodiči do Čech a chvíli pobýval i ve Vietnamu. „Pak jsme se vrátili. Než mi čeština naplno naskočila zpět, trvalo to skoro rok, ale nyní už problém nemám,“ uzavírá Thanh.