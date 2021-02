Hráči dobšického Sokola nastupují již několik sezon v krajské I. A třídě. V její skupině B drží po zkráceném podzimu šestou příčku se čtrnácti body. Mužstvo pod vedením trenéra Jaroslava Ludvíka mělo na poslední lednový den naplánovaný přípravný duel, kvůli známým opatřením však neproběhl.

A kdoví, jestli sokolové odehrají i další čtyři přislíbená přátelská klání. „Na umělku do Tasovic, kde jsme měli zápasy absolvovat, se možná ani nepodíváme,“ řekl Znojemskému deníku Ludvík. Podle něj existuje šance, že klání proběhnou v dohledné době, málo reálná. „Měli jsme vše domluvené od jedenatřicátého ledna, ale kvůli nařízením vlády je to takové, jaké to je,“ krčil rameny stratég TJ.

Jak glosoval, pokud PES (Protiepidemický systém – pozn. red.) přestane štěkat do dvou týdnů, šance na „přáteláky“ existuje. „Podle mě se začne něco dít od půlky února,“ poznamenal Ludvík.

Naposledy borci z vesnice na předměstí Znojma nastoupili proti soupeři v ostrém souboji v polovině loňského října. Dobšičtí tehdy zvítězili na pažitu TJ Čechie Zastávka 2:0. Pak přišlo přerušení soutěží. Vedení Jihomoravského krajského fotbalového svazu rozhodlo, že podzimní část se dohraje na začátku března.

Svěřenci kouče Ludvíka tak začnou o dva týdny dříve než obvykle. První březnovou neděli uvítají na domácím kolbišti skvadru Novosedel. „Zní to pěkně, ale kdo ví, jestli…“ zněl smutně dobšický lodivod.

Navíc jej trápí odchod jedné z opor. Během první poloviny ledna totiž Sokola opustil útočník Martin Svatoš. Devětadvacetiletý hráč se zkušenostmi z divizních Tasovic či FK Znojmo našel štěstí jinde. „Martin odešel do Rakouska,“ upřesnil Ludvík.

Soupisku plánuje osvěžit mladými hráči. Po posilách se dívá stále, ovšem marně. „Chtěli bychom kádr doplnit, ale nikoho nemáme. Čekáme, jak se vyvine situace. Zatím jsme v oslabení,“ uzavřel trenér TJ.