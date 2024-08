Moravský Krumlov nejprve zvládl derby v Šatově, kde vyhrál 1:0, poté doma deklasoval Želešice 6:0. A v pátek zvládl i těžkou zkoušku na hřišti Zastávky, kde zvítězil 2:1. „Zrovna Zastávka pro nás není oblíbený soupeř, v minulých sezonách se nám proti ní výsledkově nedařilo. Zatím to byl nejtěžší zápas a o to cennější je vítězství,“ popisuje stratég.

Ten zatím může být nadmíru spokojený s defenzivní prací svého týmu. Nebýt gólu, který Moravský Krumlov na hřišti Zastávky inkasoval v devadesáté minutě, pokračoval by v nové sezoně bez obdržené branky.

„Je to pro nás netradiční, nejsme zvyklí vyhrávat zápasy 1:0 nebo 2:0. Takže čistých kont si cením, navíc v úvodních dvou zápasech soupeř snad ani nevystřelil na branku. Zastávka nás prověřila víc, měla možnosti, ale opět jsme to málem zvládli s nulou, což je pozitivní,“ těší Lamla.

Celek ze Znojemska těží ze sehraného kádru, který v létě zůstal téměř beze změn. „Dlouhodobě se držíme trendu, že příliš přestupů neděláme, spíš si do hlavního mužstva posouváme kluky z dorostu. I nyní pokračujeme skoro ve stejném složení, v jakém jsme končili minulou sezonu. Měli jsme něco rozjednané, ale nakonec jsme se nedohodli,“ nastiňuje trenér.

Přesto letní příprava Moravského Krumlova nebyla úplně ideální. „Dlouhodobě se nám zranil David Dvořáček, někteří hráči kvůli zranění vstupovali do přípravy později. Předsezonní přípravu to trochu poznamenalo,“ potvrzuje Laml.

Další utkání čeká na jeho svěřence v neděli a opět to nebude jednoduchá zkouška. Od půl jedenácté dopoledne před svými příznivci přivítají Rájec-Jestřebí, který také dlouhodobě patří do vrchní poloviny prostřední krajské soutěže. „Papírově to bude těžké utkání, očekávám možná největší dosavadní test, protože Rájec považuji za jedno z nejvíce fotbalových mužstev v soutěži. Ale uvidíme až na hřišti,“ předesílá moravskokrumlovský lodivod.

V případě úspěchu celek ze Znojemska zůstane na první příčce, jasný útok na postup však zatím nevyhlašuje. „Jdeme zápas od zápasu, sezona je dlouhá. Jsme si vědomi toho, že se už delší dobu pohybujeme na špici tabulky a tam chceme být i nyní,“ dodává.