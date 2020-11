Předčasný konec podzimu sezony 2020/2021 mrzí fotbalisty A-celku FK Znojmo nejvíce. Skvadra pod vedením trenéra Milana Železného dosáhla po devíti odehraných utkáních na bronzový stupínek v I. B třídě. „Navíc v soutěži máme nejvíce vstřelených branek a zároveň se dvanácti góly i nejlepšího střelce Marka Balíka. Koronavirus nám překazil vítěznou sérii šesti utkání v řadě, což už náš klub několik sezón nepamatuje,“ hodnotí lodivod FK Znojmo.

Mančaftu, jehož domovskou základnou je stadion v městské části Oblekovice, velí Železný z trenérské lavičky už třetím rokem. Muž se zkušenostmi v brněnských mančaftů i Rakouska přiznává, že až letos si vše sedlo herně i výsledkově. Se svým asistentem Lukášem Kalinou sestavil partu borců táhnoucích za jeden provaz. „Do týmu přišlo z dorostu hodně mladých kluků, kteří si na mužskou kategorii teprve zvykají. Samozřejmě máme i zkušené hráče, jako jsou Petr Železný, Martin Vašíček, Martin Procházka a brankář Tomáš Kotáb, kteří předávají své zkušenosti mladým,“ vypočetl Železný.

Poslední mistrovské utkání absolvoval, když oslavil čtyřicáté narozeniny. Hráčskou kariéru ukončil kvůli zdravotním problémům. O pětadvacet let více strávil na hřišti jako aktivní fotbalista Železného otec. V pětašedesáti letech nastoupil v utkání proti Bosonohám. „Byl to pro nás všechny bezesporu velký zážitek. Pamatuji si, že na tomto zápase bylo hodně diváků. Tátu tehdy přišla podpořit celá rodina. V tomto zápase se navíc dostal i do brankové příležitosti, ale bohužel jeho hlavička skončila těsně vedle tyčky. Tímto startem se stal v našem klubu nejstarším hráčem, který nastoupil v mistrovském utkání,“ vzpomíná nynější kouč FK.

Zdejší matadoři

Železného snem je nastoupit v utkání spolu s nejbližšími. „Za náš klub společně s tátou, bratrem a svými syny Milanem a Davidem chceme hrát v jednom dresu,“ dodává Železný. Jak říká, všichni ve Fotbalovém klub Znojmo drží pospolu. Dokonce tamější matadoři sestavili „céčko“, aby mohli pilovat fotbalové dovednosti i v pokročilejším věku. „S tím, že mají nálepku nejstaršího mužstva na okrese je to pro ně těžší, ale srovnávají se s tím velmi dobře. Kluci mají jedenkrát týdně trénink, kde se sejde hodně hráčů, kteří v našem klubu působí nebo působili,“ objasňuje Milan Železný.

C-tým dle něj rozdává fotbalovou radost. „I proto jsou ve skupině A čtvrté třídy první. Mám tam hodně kamarádů, s kterými se o situaci v klubu a hlavně o fotbale hodně bavíme u nás v hospůdce na našem hřišti,“ uzavírá hlavní stratég „áčka“ FK Znojmo.