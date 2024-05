Fotbalisté FK Znojmo pokračují v rámci I. B třídy skupiny B ve šňůře bez prohry. Potom, co získali bod za remízu 3:3 na zbraslavském hřišti, brali doma plný počet za výhru 3:1 v rámci čtyřiadvacátého kola nad mančaftem Novosedel.

Fotbalisté FK Znojmo ve 24. kole I. B třídy skupiny B porazili doma tým Novosedel 3:1. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Domácí Znojmo ve střetnutí dominovalo. Již v patnácté minutě propálil novosedelského gólmana Martin Procházka. Po změně stran sice hosté srovnali střelou Aloise Svízeli na 1:1, avšak celek z města nad řekou Dyjí následně zásluhou Vojtěcha Lehockého a Ondřeje Rytíře poskočil na finálních 3:1.

Rybářské závody v Hraběticích a slavný host. Účastníky podpořil Jakub Vágner

Podle trenéra domácích Milana Samka brali jeho svěřenci na jaře teprve druhou výhru doma. "Jsme rádi, že jsme utkání zvládli, protože se nám na jaře moc bodově nedaří, i když herně to není nejhorší," uvedl kouč FK.

Byl rád, že Znojemští navázali na remízu ze Zbraslavi. "Proti Novosedlům jsme uhráli povinné body, i když nám soupeř zkomplikoval situaci vyrovnávací brankou," dodal Samek.

Znojmo odjelo z Uherského Brodu s jedním bodem. Hráče 1. SC odvezla sanitka

Na "efkáčko" chodí v rámci I. B třídy vysoký počet diváků, někdy i kolem dvou stovek. Žel kvůli otevřeným sklepům v blízkém Novém Šaldorfě jich na čtyřiadvacáté kolo zamířilo jen padesát. "Jinak by tady fanoušků bylo více a myslím si, že by se to projevilo i na hřišti. Ovšem i přes menší podporu jsme tři body získali a to je nejdůležitější," uzavřel Samek.

Tým FK Znojmo drží v tabulce sedmé místo s dvaatřiceti body. Již příští neděli nastoupí v okresním derby od půl třetí odpoledne na hřišti Miroslavi. Ta je v soutěžním žebříčku poslední s osmi body.

Znojmo odjelo z Uherského Brodu s jedním bodem. Hráče 1. SC odvezla sanitka