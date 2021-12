Gymnastky KSG Znojmo ukončily sezonu ziskem čtrnácti medailí

Po podzimu však Krumlovským svitla naděje. Mančaft přezimuje na patnácté příčce s devíti body. Lodivod FC Bohumil Smrček kompletně přestavěl kádr. „Docení to až budoucnost. Zabudovali jsme do týmu šest dorostenců, kteří měli minimální zkušenosti s dospělým fotbalem. Hráli maximálně za béčko,“ uvedl trenér Krumlovanů.

Jeho svěřenci šlapali ve spoustě zápasů favoritům na paty. Třeba vedoucímu družstvu krajského přeboru, TJ Tatran Bohunice, povolili pouze jedinou branku. „Oproti minulým letem to není tak, že Krumlov je beznadějně poslední. Nakonec si myslím, že výchozí pozice do jara je dobrá. Jenom to potřebuje zlepšit přístup. V některých věcech byl přístup lehkovážný,“ dodal Smrček.

Hokejové Orly čeká venkovní trip. Do Alp pojede i nová posila ze Švédska

Do druhé poloviny sezony půjde skvadra FC posílena o Jiřího Procházku, jenž zvolil cestu zpět z Rakouska. „Kvalita se nám určitě zlepší. Mladí hráči, ať je to sedmnáctiletý Standa Vybíral nebo osmnáctiletý Roman Hladík, už mají za sebou patnáct utkání v dospělém fotbalu. Pokud se zlepší taktické věci a přístup, tak nemám strach, že by se Krumlov v krajském přeboru neudržel,“ burcoval trenér Krumlova.

Ještě předtím, než odstartoval ročník 2021/2022, zažili zdejší fotbalisté slávu. Jejich klub oslavil koncem června s ročním zpožděním devadesát let od svého založení. Z exhibičního zápasu proti rivalům z Ivančic tehdy vyšli vítězně 9:2.

Maďarka Bálint pochází z Rumunska, hrála v Německu a nyní hájí barvy Krumlova

„Na to rád vzpomínám. Byl to krásný moment a doposud nejvyšší zaznamenaná výhra Krumlova v devadesátileté historii oddílu. A právě zdravé sebevědomí z takovýchto utkání musíme přenést i do mistráků,“ uzavřel Smrček.