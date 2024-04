"Dvořka, to je pro mě velké srdce bojovníka. Spolehlivý hráč, který nechá na hřišti všechno. Pamatuji ho už od žáčků a v tom je pořád stejný. V minulých letech měl dost zdravotních problémů. Jsem rád, že je konečně k dispozici delší časové období. Moc mu přeji, ať mu to vydrží. Pro mužstvo je cenný nejen svým přístupem, ale i velikou univerzálností," uvedl Laml.

Zvolení hráčem zápasu bylo pro Dvořáčka překvapením. "Když to trenér vyhlašoval, počítal jsem s tím, že bude zvolený Paťa Bogner (dvě góly, dvě asistence), anebo Milda Stix (dva góly a jedna asistence). O to víc jsem byl překvapený a rád, že jsem to dostal já, protože mi zápas neskutečně sedl," dodal skromně Dvořáček.

Situace pro něj byla složitá. Měl hrát jako pravý záložník, ale nakonec skončil jako stoper. "Na obou postech jsem hrál i v zimní přípravě. S touto změnou jsem počítal předem, řešila se už na předzápasovém tréninku, jelikož Pospec (pozn. red. Vojta Pospíšil) nebyl stoprocentně fit, takže jsem byl připravený na obě varianty," pokračoval Dvořáček.

V utkání proti Soběšicím dal dvě branky. "Zápas byl od začátku hodně těžký, terén nebyl úplně ideální. Hřiště bylo menší než doma, zápas byl hodně soubojový a soupeř se snažil docela presovat, takže nebylo tolik času na rozehrávku. Naštěstí se nám podařilo vstřelit dva rychlé góly a o poločase jsme vedli. Věděli jsme, že druhý poločas bude těžký, ale po rychle vstřeleném gólu na 3:0, jsme získali herní pohodu, náskok poté ještě navýšili ke konci utkání. Jediným negativem byl obdržený gól, který jsme dostali z dorážky po zbytečné penaltě," popsal Dvořáček.

Na jaře se zatím cítí skvěle. "Poslední dvě sezony jsem v podstatě nehrál, protože mě trápila zranění, která se neustále vracela. Bylo to pro mě těžké období, ale k návratu mi hodně pomohli spoluhráči, trenéři a přítelkyně. Dost mi sedla letošní zimní příprava, která byla trochu jiná než dříve. Užívám si teď každou minutu na hřišti a dva góly za tři utkání jsou třešnička na dortu. Jsem za ně velmi rád, ale důležité je, že vyhráváme a daří se nám jako týmu," vypočetl krumlovský fotbalista.

Soupiska Krumlova je velmi mladá. Být v pětadvaceti letech tzv. starej je pro něj super. "Zároveň je to trochu zodpovědnost, protože bychom měli být my starší ‚‚opory‘‘ týmu a pomáhat mladým klukům se začleňovat do týmu. Je dobré, že máme tak mladou partu, myslím si, že máme velký potenciál a velkou šanci do budoucna třeba i postoupit," uzavřel Dvořáček.

