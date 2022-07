Křepický Bayern oslavil 30 let. Zdolal fanklub mnichovského Bayernu

Podle současného trenéra FC MK Lukáše Zelníčka s pádem vedení i hoši počítali. "Bereme to tak, že bychom to chtěli znovu nastartovat. Facku jsme potřebovali. Mančaft máme mladý a potřebujeme se naučit vyhrávat. I po psychické stránce to bylo pro kluky ubíjející. Zápasy nebyly žádná ostuda, i od soupeřů i fanoušků jsme měli určitý respekt. Někdo se i divil, že jsme po těch výkonech spadli. Na to, jak jsme mladí, tak jsme nedávali góly, z čehož pramenily výsledky," objasnil kouč.

Mančaft až na dvě zahraniční posily z 1. SC Znojmo zůstane kompletní. Noví jsou však trenéři. Zelníčka doplňuje ještě Tomáš Laml. "Jsme si oba rovnocenní. Jiné možnosti byly moc narychlo. Nikdo se k nám moc nehrne. Tak jsme to vzali my. Jestli budeme trénovat půl roku, rok, anebo déle, se uvidí," dodal Zelníček.

Hruška otevřeně: Konec ve Vítkovicích byl nedůstojný, v Kometě mám zavřené dveře

Rotací trenérů byl Krumlov specifický. Během dvou sezon vystřídala zdejší lavičku trojice lodivodů Bohdan Ryšavý, Bohumil Smrček a Stanislav Schwarz. "Byli jsme strašně rádi, že tady byli, posunuli hochy a fotbal dál," uvedl Zelníček.

Lodivod pozitivně hodnotil i diváckou kulisu, kterou v Krumlově v průměru tvoří dvě stovky lidí. Po patnácti letech však fanoušci přijdou o derby se sousedními Ivančicemi. Nejbližším soupeřem v 1. A třídě bude pro FC MK celek Dobšic. "Jejich Sokol se taky udržel v soutěži. Pro nás to bude malé derby, mrzí nás, že nebudeme minimálně rok hrát mistrák proti Ivančicím, což bylo vždy atraktivní," dodal stratég.

Fotbaloví skokani roku? Tým s prvoligovým koučem, pomohlo i spojení klubů

Jeho svěřenci odstartují přípravu na novou sezonu v úterý 5. července. "Budeme trénovat třikrát týdně. O víkendu máme vždy přípravné utkání a domluvil jsem i dva vložené přáteláky v týdnu," uzavřel Zelníček.