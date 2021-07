Trenér Bohumil Smrček přebral mančaft Moravského Krumlova začátkem letošního roku. Než však stihl kluky poznat, přišla další vlna pandemie. Svým svěřencům proto nastavil individuální plány a dohlížel na jejich dodržování i v průběhu lockdownu.

Od května se pak celek z města nad řekou Rokytnou snaží dohnat měsíce bez kopané. „Kdyby nebylo covidu, tak by Krumlov už dvakrát sestupoval. Loni se uhrálo jen pár bodů, covid nás zachránil. Cíl je jasný: udržet se v krajském přeboru a stabilizovat kádr,“ objasnil Smrček.

Krumlovští trénují třikrát týdně a o víkendu je vždy čekal cvičný duel. „Slavili jsme devadesát let výročí krumlovské kopané, tak jsme v derby vyzvali Ivančice. Hráli jsme ještě s Miroslaví a nastoupili i proti U19 1. SC Znojmo. Poslední přípravné utkání nás čeká tento pátek v Dobšicích. První srpnový den absolvujeme pohárové utkání v Šatově a 7. srpna odstartujeme krajský přebor doma s Bosonohami,“ vypočetl kouč FC.

Lodivod Smrček vstoupí do sezony s omlazeným kádrem. Nejstaršímu hráči v občanském průkazu svítí rok narození 1997. „Jedná se především o kluky odchovance, kteří byli ve znojemském dorostu a vrátili se teď domů. Ještě by mohli hrát za 1. SC, ale kvůli dojíždění jsou u nás. Hrají dospělou kopanou a pro ně je to výhodnější,“ poznamenal krumlovský trenér.

Dle něj fotbalisté FC MK přistupují k tréninkům zodpovědně. „Lze vidět zlepšení jejich přístupu. Většinou kluci docházejí na sto procent setkání, odráží se to v podobě předvedené hry,“ chválil Smrček.

Bývalý hlavní stratég prvoligové Zbrojovky či tehdy druholigového Znojma předával své zkušenosti i na fotbalovém kempu, který moravskokrumlovský klub pořádal pro děti. „Hoši byli vtipný. Začínali jsme besedou, ptali se mě na kariéru. Padly dotazy, jestli jsem hrál s Ronaldem, anebo jsem jim ukazoval tituly ještě z dob Československa, tak z nich vypadlo, že jsem pěkně starý,“ uzavřel se vtipem na rtu Smrček.